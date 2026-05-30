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Valentina Cervantes y Enzo Fernández lanzaron, oficialmente, “Twentyfour”, una marca de ropa deportiva y urbana con la que busca abrirse camino en la industria de la moda.

A través de sus Instagram, el campeón del mundo y la influencer compartieron imágenes de la presentación de la firma, además de mostrar algunas de las prendas que forman parte de la primera colección.

La propuesta está orientada a toda la familia y cuenta con opciones para hombres, mujeres y niños; el concepto combina elementos deportivos con un estilo casual pensado para el uso diario.

Qué productos ofrece Twentyfour

El nombre de la marca hace referencia al número que Fernández utiliza en su camiseta; según explicaron sus impulsores, el proyecto fue creado con “mucho amor y dedicación”.

La colección incluye diferentes prendas de uso cotidiano, entre ellas:

Buzos tipo hoodie.

Camperas cortas.

Pantalones deportivos.

Remeras de algodón.

Los valores de los productos también llamaron la atención de los usuarios en redes, ya que las remeras rondan los $65 mil, mientras que los pantalones tienen un valor cercano a los $119 mil y, las camperas, alcanzan los $139 mil.

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