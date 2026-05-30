Charlotte Caniggia fue una de las últimas participantes en ingresar a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), pero, recientemente, fue advertida por el dueño de la casa y quedó al borde de la expulsión.

La mediática se muestra muy unida a Sebastián Cola y, debido a las conversaciones que están teniendo, quedaron en el centro de la polémica tras un fuerte llamado de atención por parte del “Big”; esto se suma a que, entre sus compañeros, rumorean que tiene pensado en abandonar el reality conducido por Santiago del Moro.

La secuencia que los dejó expuestos se dio cuando, ambos jugasdores, estaban charlando en el stream, pero con una conversación en inglés hablando contra la venezolana Cinzia; si bien no es la primera vez que los dos “hermanitos” se comunican en este idioma, desde la producción le marcaron que estaba rompiendo con las reglas del juego.

“Cola, Charlotte, eso está prohibido”, se lo escucha decir al anfitrión; rápidamente, ambos pidieron disculpas aclarando que no sabían que no podrías comunicarse en otro idioma que no sea el español.

En este marco, muchos consideran que es como una estrategia y un “código” entre ellos para comentar situaciones del juego, hablar sobre otros participantes e, incluso, analizar estrategias, sin que el resto pudiera entender.

La hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia, junto a Sebastián Cola, ingresaron hace poco más de una semana y supieron construir un vínculo muy cercano e inseparable.

Leé más notas de La Opinión Austral