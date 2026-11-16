Lucas Minini, un creador de contenido de 28 de Noviembre, denunció haber sido víctima de un ataque homofóbico en su ciudad durante el fin de semana, cuando salió a bailar con amigos. El joven contó que un hombre lo insultó y estuvo a punto de romperle una botella de cerveza en la cabeza por llevar puesta una pollera.

El domingo por la tarde, publicó un video en sus redes sociales en el que relató lo sucedido durante la madrugada en un local nocturno. “Anoche quisieron romperme un envase de cerveza en la cabeza por andar de pollera”, comenzó diciendo.

Según contó, había llegado al establecimiento alrededor de las 4 de la mañana junto a un grupo de amigos. Al ingresar, un hombre comenzó a reírse de su vestimenta y a realizar comentarios ofensivos.

“Al principio dije: ‘Bueno, ya fue’, y seguí bailando. Porque, aparte, había un cumpleaños, chicos haciendo karaoke. Incluso había puesto un tema en la computadora y estaba todo estupendo. Estábamos literalmente todos en la nuestra, pasándola estupendo”, recordó.

Sin embargo, la situación cambió cuando el hombre se retiró y, al rato, regresó. Minini precisó que en ese momento estaba conversando con una amiga y comenzó a escuchar nuevos insultos.

Lucas Minini participó de la Marcha del Orgullo en Buenos Aires con la pollera por la que luego fue discriminado en 28 de Noviembre.

“Empezó a tener comentarios muchísimo más agresivos. Yo los escuchaba de atrás. Claramente me decía cosas como ‘de mierda’. Mi amiga también escuchó cuando estaba al lado mío y por eso hizo que me cambiara de lugar“, relató.

Asimismo, manifestó su desconcierto ante la actitud del agresor: “Yo pensaba: ¿qué onda?, ¿qué tanto te molesta mi pollera, flaco? O sea, ¿qué te hice yo?”.

El episodio alcanzó su punto más preocupante cuando, según denunció, el hombre intentó atacarlo con el envase de cerveza que tenía en la mano: “Mi amiga me tuvo que cambiar de lugar porque el tipo me estaba por reventar un envase de birra en la cabeza. Si mi amigo no agarraba esa botella y la corría, el loco me partía el envase en la cabeza”.

Tras lo sucedido, Minini cuestionó la falta de intervención del establecimiento. Aseguró que, pese a los comentarios ofensivos y la actitud agresiva del hombre, nadie tomó medidas para retirarlo del lugar. Finalmente, fueron él y su grupo de amigos quienes tuvieron que cambiarse de sector e irse.

“En ese momento a él no lo sacaron. Yo me tuve que terminar corriendo de lugar. ¿A ustedes les parece normal eso? La verdad que estoy re caliente”, reprochó. A propósito, dirigió un pedido concreto a los responsables de los espacios nocturnos: “Cuando una persona está molestando a otra por cómo viene vestida, intervengan, no se queden parados”.

El influencer advirtió sobre el peligro de no actuar a tiempo ante situaciones de violencia: “Si la persona sigue y pone en riesgo a alguien o la vida de alguien, sáquenla. Llamen a la Policía. Porque ayer mi amigo alcanzó a agarrar esa botella. ¿Qué hacemos la próxima si no hay alguien que la agarre a tiempo?”.

Por último, dejó en claro que lo ocurrido no modificará su manera de vestirse ni su decisión de expresarse libremente. “Voy a seguir saliendo en pollera acá, en la China y en lo de tu abuela. Aparte, ¿quién se creen que son para venir y decirme cómo tengo que salir vestido?“, sentenció.

Un ataque después de las movilizaciones por el orgullo LGBT+

El episodio ocurrió días después de la Marcha del Orgullo realizada en Buenos Aires, de la que participó Lucas Minini, y también luego de la movilización LGBT+ en la capital de Santa Cruz.

La denuncia del vecino de 28 de Noviembre volvió a poner de manifiesto la persistencia de situaciones de discriminación y violencia por la expresión de género, incluso tras las jornadas de visibilización y reclamo por los derechos de la comunidad LGBT+.