YA SON MÁS DE MEDIO CENTENAR LOS EJEMPLARES FALLECIDOS

Los 134 ejemplares de cóndor andino avistados, en abril, en un radio de 80 kilómetros desde la localidad de 28 de Noviembre, la cifra más importante en el país y la liberación de Walaq, un ejemplar macho juvenil, la semana pasada, en el Mirador de Cóndores, contrasta con el hallazgo de un nuevo ejemplar muerto.

Este viernes, la Asociación Somos Huellas Patagónicas dio a conocer que vecinos que realizaban trekking encontraron un ejemplar muerto en la zona de Cancha Carrera en la Cuenca Carbonífera.

Los vecinos dieron aviso a la asociación, la cual informó del hallazgo al Consejo Agrario Provincial y a su delegado en la zona.

El cuerpo del ave fue advertido justo debajo de una línea de alta tensión, sumándose así un total de 53 cóndores muertos en la Cuenca Carbonífera desde el año 2007.

Franco Paz, presidente de la asociación, expuso en un video el panorama sobre la ruta nacional 40, a pocos kilómetros de llegar a Cancha Carrera. “En todo el valle se puede ver todo el tendido eléctrico que cruza toda la zona y marca un lugar de peligrosidad para las aves”, mencionó.

Sobre el ejemplar hallado, indicó: “Es una hembra juvenil. Tiene menos de cinco años, el cóndor aprende a volar a los dos años y medio, se le notan los plumones entre las plumas principales”.

“Este lugar genera un peligro inminente para estas aves que están aprendiendo a volar, que se encuentran con los cables en estos valles y que están generando un problema serio de mortandad, principalmente en esta zona de Cancha Carrera”, expuso.

Paz sostuvo que “evidentemente hay acciones que llevar adelante entre todos los entes, instituciones no gubernamentales y gubernamentales para plantearnos qué vamos a hacer con el cóndor andino y la cantidad de cóndores muertos sobre todo en el último año”.

“Esto no le hace bien a la especie, es necesario empezar a trabajar con acciones concretas para proteger al cóndor andino”, concluyó.