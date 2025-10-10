Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de cinco meses, Walaq, el cóndor andino que fue rescatado en la zona de El Bello y estuvo recuperándose en la Fundación Temaiken, volvió a surcar los cielos.

El ejemplar macho juvenil fue liberado en la mañana de este jueves desde el Mirador de Cóndores de la localidad de 28 de Noviembre.

Walaq nuevamente volando, después de cinco meses.

La elección del lugar fue estratégica considerando que en el último censo, realizado en abril pasado por la ONG Somos Huellas Patagónicas, se avistaron 134 ejemplares en un radio de 80 kilómetros desde la localidad santacruceña, cifra que consolida a la región como la de mayor concentración de cóndores del país.

Antes de la liberación de Walaq, hubo dos ejemplares rehabilitados y liberados, uno en 2005 y otro en 2013.

La acción fue realizada de manera conjunta entre el Consejo Agrario Provincial, la Municipalidad de 28 de Noviembre, la Fundación Bioandina Argentina y la Asociación Huellas Patagónicas simbolizando el compromiso de toda la comunidad con la conservación del cóndor andino.

Walaq llegando al Mirador de los Cóndores para ser liberado.

Cabe señalar que ya existían dos antecedentes de rehabilitación y liberación, uno en 2005 y otro en 2013, con Coirón.

Durante la ceremonia, la comunidad Lof Millanahuel llevó adelante el ritual de liberación, un gesto espiritual con el que se honró la conexión entre el pueblo y la naturaleza.

Es de destacar que del evento participó más de un centenar de personas, entre autoridades y vecinos.

Más de un centenar de personas participaron de la liberación del cóndor andino.

Sobre la liberación de Walaq, la directora Provincial de Áreas Protegidas y directora a cargo de Fauna Silvestre del Consejo Agrario Provincial, Marisol Espino, brindó detalles a Radio LU12 AM680.

“Llegó alrededor de las 15:30 por Aerolíneas Argentinas en una caja especial para trasladar este tipo de aves. Lo llevamos al Consejo Agrario Provincial en El Calafate donde pasó toda la noche descansando para el viaje que le tocaba al día siguiente de El Calafate a 28 de Noviembre”, mencionó.

“En 15 segundos, empezó a volar y fue recibido por la bandada de cóndores”. MARISOL ESPINO, DIRECTORA DE FAUNA SILVESTRE DEL CONSEJO AGRARIO PROVINCIAL

La funcionaria reconoció “teníamos un poco de miedo porque estuvo nevando toda la mañana. Salimos a las 06:00 de El Calafate, pasamos nieve, lluvia, pero en cuanto entramos a 28 como que los cielos se abrieron. Cuando llegamos a 28 de Noviembre, los cóndores ya empezaban a sobrevolar la camioneta”.

Walaq fuera de la caja y preparándose para abrir sus alas.

“Fue único, muy especial. Los cóndores se fueron acercando y cuando bajamos la caja de la camioneta, empezaron a despegar y se empezaron a acercar. Creo que había más de 20 cóndores volando alrededor de nosotros esperando a que saliera Walaq de la caja. Fue súperemotivo”, expresó.

Walaq listo para volar.

En cuanto al momento en el que Walaq volvió a volar, Espino relató: “Cuando abrió las alas y sintió el viento por primera vez en cinco meses, fue espectacular. Empezó a mover las alas frente a nosotros y en 15 segundos, empezó a volar y fue recibido por la bandada de cóndores que lo fue a esperar. Fue mágico, maravilloso”.

Una bandada de cóndores recibió a Walaq.

¿Qué le había pasado?

Walaq, que significa “bello” en tehuelche, había sido hallado por personal del Escuadrón 39 de Gendarmería Nacional cuando estaba desarrollando patrullaje de rutina en la zona de El Bello, en cercanías al Paso fronterizo Río Mayer.

La falta de respuesta por parte del ejemplar, que no intentaba volar ni tirar picotazos a modo de defensa, llamó la atención de los gendarmes que decidieron interceder.

Tras dar aviso al Consejo Agrario y siguiendo un procedimiento especifico, el ave fue trasladada a El Calafate. Posteriormente, el cóndor fue enviado vía aérea a la ciudad de Buenos Aires para que reciba atención especializada en Temaiken en el marco del convenio que el CAP mantiene hace más de 20 años con la Asociación Bioandina.

El ejemplar fue hallado en cercanías al paso fronterizo Río Mayer.

“La sintomatología que había presentado este cóndor era la de un cuadro de intoxicación grave, pudo haber sido por plomo o por algún tipo de cebo tóxico. Gracias a Dios no era un cebo tóxico demasiado potente porque cuando eso sucede la muerte es inmediata, se sospecha que ha sido con plomo o con algún cebo tóxico, pero de menor gravedad”, mencionó Espino.

Personal de Gendarmería Nacional y los médicos veterinarios Christian Pesin y Alicia Helling y el técnico José María Barrio realizaron el rescate.

A los dos meses, Walaq ya se encontraba en condiciones, pero el invierno no es una estación propicia para su liberación por lo que se decidió esperar. “Después de haber pasado situaciones de estrés y de salud, para poder volar otra vez, necesitan estas corrientes de aire”, acotó.

El cóndor de aproximadamente 8 o 9 años presentaba dificultades para volar.

Sobre la especie, la funcionaria recordó que “el cóndor pone un huevo cada dos o tres años. Una vez que tienen un pichón, padre y madre se dedican 100% a su pichón durante tres años. El cóndor es superlongevo, puede llegar a vivir hasta 65 años, el más longevo que ha sido registrado es el que recientemente falleció en Ecoparque, tenía 84 años”.

Rastreo

Finalizando, Espino dio a conocer que a Walaq se le colocaron dos identificaciones: una banda con el número 87 y un transmisor satelital.

“Es un equipo de seguimiento que fue proporcionado por la NASA a la Fundación Bioandina, con el cual después hacen el seguimiento de los cóndores que liberan, hasta el momento llevaban 71 cóndores liberados” comentó.

“Queremos saber si regresa a la zona donde fue rescatado o si decide quedarse en la Cuenca”. MARISOL ESPINO, DIRECTORA DE FAUNA SILVESTRE DEL CONSEJO AGRARIO PROVINCIAL

Explicó además que al tratarse de un ejemplar joven “no tenía todavía un grupo familiar formado, no había encontrado pareja y esto hacía que una posibilidad fuese no reintroducirlo en la zona en donde lo encontramos, sino en otro lado”.

“Queremos saber si regresa a la zona donde fue rescatado o si decide quedarse en la Cuenca, donde hay una cantidad importante de cóndores y se puede adaptar”, completó.