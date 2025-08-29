Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Alejandra “Locomotora” Oliveras murió el 28 de julio, a los 47 años, tras sufrir un accidente cerebrovascular; a través de las redes, su hermano, Jesús, le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales, en el que la recordó con profunda admiración y dolor.

“Hoy se cumple 1 mes de tu ausencia física, pero yo te siento más viva que nunca, en tus fans, en tus frases, en tus videos y en todas las personas que te tienen en su corazón… Dejaste huellas para siempre. Te amo, hermana. Te amo, bro”, escribió, junto a un collage de fotos y la canción “No es mi despedida” de Gilda.

Qué pasó con la cremación de Alejandra “Locomotora” Oliveras

Cuando sus allegados se encontraban despidiéndola en la sala velatoria, la policía interrumpió el proceso de cremación por orden judicial, debido a una denuncia presentada por Aldo Parodi, un fisicoculturista mendocino, quien solicitó que se realizara una autopsia por un supuesto consumo de anabólicos esteroides.

Pese a la denuncia, el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe autorizó, finalmente, la cremación, luego de que el fiscal Ignacio Orio analizara el caso; La Fiscalía Regional 1 resolvió que no era necesario realizar una autopsia ni otras pericias. “La necesidad de llevar a cabo diligencias periciales” fue descartada.

Antes de esta resolución, los hijos de Oliveras habían manifestado su malestar. “No cambia en nada para la gente, pero, a nosotros, sí nos cambia; en esta instancia, no se debería llevar a cabo ninguna autopsia porque hay una denuncia tipo falsa; tenemos una mezcla de sentimientos, bronca, impotencia…”, comentaron.

¿Quién es Aldo Parodi, el denunciante?

Aldo Parodi, quien impulsó la denuncia que frenó momentáneamente la cremación, declaró: “Son 30 años de investigar este tema y me di cuenta, rápidamente, de lo que estaba ocurriendo. Esto no es arroz y papa. El cuerpo habla, por eso es que el fiscal entendió mi planteo. Hay muchos chicos que están muriendo de esto y hay que ponerle un freno y muchos no se conocen”.

Parodi no es un desconocido en el ámbito judicial: en 1996 denunció a Diego Maradona por eludir controles de doping; en 2004, pidió a la Justicia que se le impidiera salir del país hasta su rehabilitación; también, presentó denuncias contra George Bush, por, supuestamente, encubrir pornografía en internet y contra China, por “genocidio virósico” relacionado al COVID-19; ahora, puso atención en Oliveras.

