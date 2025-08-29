Angela Torres se sumó a “Nadie dice nada” (Luzu TV) y su presencia no deja de generar repercusiones en las redes; en esta oportunidad, la cantante causó polémica al revelar que no conoce las canciones patrias de nuestro país por un insólito motivo que la hizo viajar al pasado y recordar el tipo de educación que recibió en su infancia.

Todo sucedió cuando sus compañeros, Nicolás Occhiato, Momi Giardina y Santi Talledo, comenzaron a cantar la canción patria “La marcha de San Lorenzo” y ella era la única que no podía seguirla, ya que no la sabía.

Dejándolos boquiabiertos y con muchas dudas acerca del motivo de su desconocimiento, la hija de Gloria Carrá explicó que todo tenía que ver con su niñez. “Es que yo ya estaba laburando y, encima, fui a un colegio Waldorf; los tres años que fui al colegio, fui a la Waldorf”, indicó.

Al ser consultada sobre qué tipo de canciones aprendían en esa institución, respondió: “Te enseñan la canción “Al fuego”, la canción del farolito y tenés “la fiesta del valor”, que vences un dragón, que haces vos tu propia espada”.

Además, describió cómo eran las instalaciones de su escuela: “Mi colegio era un establo… Las aulas eran donde estaban los caballos”, contó.

Y, concluyó con una recomendación personal: “Yo no lo recomiendo si se quieren dedicar a algo así como muy culto”.

¿Qué es la educación Waldorf?

El enfoque Waldorf, basado en la pedagogía de Rudolf Steiner, busca un desarrollo integral del niño: físico, emocional, intelectual y espiritual; a través de un método holístico, promueve el aprendizaje creativo, manual y artístico, con un fuerte énfasis en la libertad del alumno, el trabajo grupal y la conexión con la naturaleza.

