A poco más de doce horas del accidente, el ciclo vivo en “A24” compartió las primeras imágenes del auto que chocó a Thiago Medina, provocando que fuera lanzado por el aire; en las imágenes muestran el estado del vehículo tras el impacto y ayudan a dimensionar la magnitud del choque.

Durante la transmisión, se confirmó que Thiago fue intervenido de urgencia y que los médicos debieron extirparle el bazo debido a la gravedad de las lesiones en la región torácica; también, sufrió golpes en el brazo y un pulmón.

Actualmente, el joven permanece en terapia intensiva, completamente sedado y su pronóstico sigue siendo reservado, según contó su expareja Daniela Celis.

Identidad del conductor y datos de la investigación

Desde el ciclo explicaron que interviene la UFI número 1 de Moreno, a cargo del doctor Oporto, y que el conductor del automóvil es José Fernando Córdoba de 40 años.

“Llegaban a San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez, Moreno, por causas que se están estableciendo en este momento, colisiona en la parte trasera de un vehículo que venía circulando en sentido contrario. El vehículo es el que conducía este señor José Fernando Córdoba”, detallaron.

Asimismo, explicaron que, inmediatamente, se llamó al 911, y que los equipos de emergencia constataron la gravedad del siniestro. “Venían uno de contramano con el otro y colisionan en la parte trasera del vehículo”, destacaron.

“Sí se tiene absolutamente determinado cómo era el sentido de circulación. Ya están trabajando el fiscal general de Moreno, Lucas Occianarte, el doctor Oporto de los FIU1 e intervino la comisaria sexta, de Francisco Álvarez, y hay una causa por lesiones culposas”, agregaron junto a Fabián Rubino, el periodista de “A24” que transmitió desde la puerta del hospital.

Pedido de solidaridad

En paralelo, la familia de Thiago solicitó la colaboración de la comunidad: se necesitan 25 donantes de sangre de cualquier factor; los interesados pueden acercarse al hospital de Moreno durante el día.

La noticia generó gran preocupación en la familia y amigos de Thiago; su ex, Daniela, agradeció el acompañamiento recibido y pidió respeto por su familia en este momento tan delicado; su hermana, Camila Medina, pidió, públicamente, una cadena de oración, solicitando a todos que envíen energía positiva y rezos por su hermano.

