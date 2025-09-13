Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Thiago Medina, recordado por su paso por Gran Hermano, supo ganarse el corazón del público con una historia de vida marcada por la humildad, el esfuerzo y la resiliencia. Hoy se encuentra en estado crítico tras un grave accidente de moto, y su historia volvió a cobrar relevancia por el fuerte impacto que generó en sus seguidores.

Los orígenes de Thiago Medina

Al momento de ingresar a la casa de Gran Hermano en 2022, Thiago se desempeñaba como repositor en el Mercado Central y realizaba changas para ayudar a su familia. En su presentación en el reality, conmovió al país al recordar las palabras de su madre, antes de morir: "Vergüenza es salir a robar". Esa frase lo marcó para siempre y lo convirtió rápidamente en uno de los favoritos de la audiencia.

El ex hermano y su amor por las motos

En sus redes sociales, sobre todo en este último año, se lo vio visiblemente emocionado por su nueva adquisición. El amor por las motos se reconoce en sus posteos.

Historia de amor con Daniela Celis

Thiago y Daniela se conocieron en la edición 2022/2023 de Gran Hermano, donde protagonizaron un romance intenso desde los primeros días dentro de la casa. Entre idas, vueltas y reconciliaciones, su relación logró captar la atención del público tanto dentro del reality como fuera de él.

Thiago Medina junto a Daniela Celis.

Al finalizar el programa decidieron apostar por su vínculo: comenzaron a convivir, se mudaron juntos y compartieron sueños y proyectos. La relación se volvió aún más profunda cuando Daniela quedó embarazada y, en enero de 2024, dieron la bienvenida a sus hijas gemelas, Laia y Aimé.

Daniela Celis con las gemelas recién nacidas.

El sueño cumplido: su propia verdulería en Laferrere

Luego de su salida del reality, Medina decidió invertir el dinero ganado y los ahorros conseguidos en presentaciones para cumplir su gran anhelo: abrir una verdulería en Laferrere. La inauguración fue todo un éxito. Vecinos, fanáticos e incluso excompañeros del reality, como Romina Uhrig y Alexis Quiroga, “El Conejo”, se acercaron a apoyarlo.

Thiago atendiendo la verdulería, uno de sus sueños más preciados.

“Me lo propuse y lo pude cumplir”, expresó Thiago emocionado en la apertura de verdulería, mientras repartía frutas de cortesía. Además de su emprendimiento, retomó sus estudios secundarios, otro objetivo que tenía pendiente. El local funcionaba de 8 a 20 horas y se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para la comunidad. Cientos de personas se acercaban a diario, destacando su humildad y la calidad de las ofertas. En Instagram, agradecía a sus clientes con un mensaje que reflejaba su esencia: “Gracias por cumplir mis sueños, fue más de lo que pensaba, gracias por venir hoy y sigan viniendo todos los días”.

Fama y descontrol, ¿Por qué cerró la verdulería?

A los pocos meses de la inauguración, Thiago enfrentó complicaciones. Conflictos con los empleados que dejó a cargo del local lo llevaron a tomar una difícil decisión: cerrar la verdulería. “Me decían que la gente que dejaba estaba todo el día boludeando, tomando, fumando… Entonces, para no quedar mal, cerré”, explicó en televisión. Pese a ese traspié, seguía proyectando un futuro en familia junto a su pareja Daniela Celis, con quien esperaba gemelos.

La verdulería de Thiago Medina en la Ferrere.

De verdulero a influencer

Después de cerrar su verdulería en agosto de 2023, Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano empezó a ganarse la vida como influencer. Colabora con distintas marcas que le pagan a cambio de promocionar algo en su cuenta de Instagram. Además, participa en programas de televisión y de streaming como invitado.

Un presente crítico

Hoy, Thiago Medina lucha por su vida tras sufrir un accidente de moto que lo dejó en estado crítico. La noticia generó un gran impacto en las redes sociales y entre sus seguidores, quienes recuerdan con cariño su paso por Gran Hermano y su incansable deseo de superación. Su historia refleja el camino de un joven que, desde la humildad, supo transformar su vida y dejar huella tanto en la televisión como en su barrio.

