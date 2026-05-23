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El Gobierno nacional confirmó el envío al Congreso de un nuevo paquete de proyectos de ley que incluye el Súper RIGI, la modificación del régimen de Etiquetado Frontal, una nueva normativa sobre ludopatía y una ley de regulación del lobby en la administración pública.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales, donde precisó que las iniciativas ingresarán este viernes por la noche al Parlamento. Según trascendió, los textos vinculados a ludopatía y etiquetado frontal serán presentados en el Senado, mientras que los proyectos sobre lobby y Súper RIGI ingresarán por la Cámara de Diputados.

La decisión se enmarca en la estrategia del oficialismo para avanzar con nuevos debates legislativos luego de las recientes definiciones parlamentarias y mientras continúan pendientes otras iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo.

Cómo se distribuirán los proyectos en el Congreso

Fuentes parlamentarias indicaron que la presentación de los expedientes se realizará de manera simultánea en ambas cámaras.

En el Senado se incorporarán los textos referidos a la regulación de apuestas online y a la modificación del esquema de etiquetado nutricional. En Diputados, en tanto, se formalizarán los proyectos de regulación de la gestión de intereses y el denominado Súper RIGI.

La agenda legislativa del oficialismo mantiene además otros expedientes pendientes de tratamiento, entre ellos la Ley Hojarasca, modificaciones al régimen de Zona Fría, la reforma de la Ley de Salud Mental, iniciativas sobre discapacidad y la reforma electoral.

El proyecto sobre ludopatía y apuestas online

Uno de los textos apunta a reforzar los controles sobre plataformas de apuestas digitales ilegales y establecer nuevas herramientas para la protección de menores de edad.

Adorni explicó que la propuesta está orientada a “combatir a las plataformas ilegales de apuestas online” y fortalecer los mecanismos de prevención.

La iniciativa llega mientras continúa con estado parlamentario el proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de juegos de azar y apuestas en línea que había obtenido media sanción en Diputados el 27 de noviembre de 2024.

Ese expediente, impulsado por la diputada Mónica Frade, deberá ser tratado antes del 30 de noviembre para no perder vigencia legislativa.

El Gobierno avanzará con cambios en Etiquetado Frontal

Otro de los proyectos prevé derogar la actual Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, sancionada en 2021.

La normativa vigente obliga a incorporar octógonos negros en los envases de alimentos y bebidas cuando superan determinados niveles de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. También establece leyendas precautorias para productos que contienen cafeína o edulcorantes y restringe la utilización de personajes infantiles, promociones y publicidad dirigida a menores.

Desde Casa Rosada señalaron que la intención es reemplazar ese sistema por un reglamento técnico regional unificado que armonice el etiquetado nutricional frontal con los países del Mercosur.

Según explicó Adorni, la propuesta contempla eliminar los octógonos y avanzar hacia un sistema de información nutricional “más preciso, adaptable y técnicamente consistente”.

El debate sobre este punto ya tiene antecedentes legislativos. Diputados oficialistas y aliados habían presentado una iniciativa para derogar la ley argumentando que el esquema actual genera distorsiones técnicas y afecta la competitividad comercial.

Entre los fundamentos expuestos, sostuvieron que la coexistencia de distintos modelos regulatorios dentro del Mercosur obliga a adaptar líneas de producción y eleva costos para exportadores y consumidores.

Qué plantea la iniciativa sobre lobby

El Ejecutivo también enviará un proyecto para regular la gestión de intereses ante funcionarios públicos.

La propuesta buscará establecer principios, bases y reglas para garantizar publicidad y transparencia en las interacciones entre representantes de intereses privados y autoridades de la administración pública.

Según anticipó Adorni, el objetivo es ordenar y transparentar quiénes buscan influir en decisiones estatales, ante qué funcionarios y en beneficio de qué sectores.

La redacción tomaría como antecedente proyectos presentados en los últimos años por distintos bloques parlamentarios, incluidos expedientes impulsados por Oscar Agost Carreño, Karina Banfi, Miguel Pichetto, la Coalición Cívica y Margarita Stolbizer.

El alcance del Súper RIGI

El cuarto proyecto corresponde al denominado Súper RIGI, una ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

La nueva versión apunta a promover proyectos orientados a actividades que actualmente no forman parte de la matriz productiva argentina, entre ellas desarrollos tecnológicos avanzados, energías emergentes y sectores vinculados a la economía del conocimiento.

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo será incentivar inversiones destinadas exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas mediante un esquema de beneficios ampliados.

La iniciativa profundizaría el esquema original mediante incentivos fiscales, estabilidad normativa y condiciones especiales para atraer capital destinado a sectores estratégicos.