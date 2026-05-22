Ricky Martin y su equipo se encuentran a salvo luego de que, un individuo, arrojara gas lacrimógeno hacia el escenario durante su concierto en Montenegro; el incidente provocó la interrupción abrupta del espectáculo, que daba inicio a su gira europea.

Ante la presencia del gas, el cantante y sus músicos abandonaron el escenario como medida preventiva.

El personal de seguridad y las autoridades locales intervinieron para asistir al público afectado, controlar el perímetro y garantizar el orden en el recinto.

A pesar de que varios miembros de su equipo le aconsejaron suspender la función, Ricky Martin insistió en regresar a cantar una vez que la policía confirmó que el lugar era seguro.

Ricky Martin le respondió a Diego Poggi y se volvió viral en pleno show en Buenos Aires

La visita de Ricky Martin a la Argentina no solo dejó shows multitudinarios, sino, también, una situación inesperada que e volvió viral; el protagonista del momento fue Diego Poggi, quien sorprendió al contar que el artista había interactuado con él en redes.

Todo ocurrió durante una de las noches de recital en el Campo Argentino de Polo, mientras el conductor realizaba su programa Olvidate de todo para Urbana Play desde el predio; en este marco, lanzó una revelación que generó revuelo inmediato. “Ricky me contestó. El mensaje de hoy no, pero antes contestó”, confesó.

La historia, según comentó, comenzó con una interacción simple en Instagram: Poggi reaccionó a una publicación del cantante con un mensaje: “Ya llegás a Argentina”; para su sorpresa, la respuesta llegó rápido y fue directa: “Siii. Muchas ganas”.

Ese breve, el intercambio fue suficiente para despertar la curiosidad tanto en el estudio como entre los oyentes; sin embargo, hubo un detalle que potenció aún más la situación; el propio conductor, aclaró: “No es que yo le hablé… Él me empezó a seguir primero”, lo que generó aún más comentarios y especulaciones.

El momento se volvió todavía más distendido cuando su compañera, Anaís Castro, tomó el celular para revisar la conversación en vivo; entre risas, lanzó: “Estamos a una persona de Ricky Martin”, mientras Poggi intentaba frenar la exposición: “No digas todo, no digas todo”.

Lejos de terminar ahí, el episodio continuó con preguntas y bromas en el estudio. “¿Le mandaste un mensaje? ¿Qué le pusiste? Yo quiero saber todo”, insistió Castro, sumando humor a una situación que ya había captado la atención de todos.

Finalmente, Poggi accedió a mostrar el chat, aunque con cierto reparo, alimentando el misterio y el entretenimiento del momento; la escena no tardó en circular en redes, donde se volvió viral en cuestión de minutos.

Además, no era la primera vez que el conductor mencionaba su vínculo digital con el artista; tiempo atrás, había contado que el cantante lo seguía e, incluso, había hecho referencia a su vida personal con humor: desde 2022 está en pareja, y, llegó a bromear: “Es mi Ricky Martin”.

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