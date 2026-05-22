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La nueva gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó en evidencia que, la convivencia, entró en su etapa más despiadada; con el confesionario habilitado, exclusivamente, para los jugadores “originales”, las estrategias se volvieron letales y seis participantes quedaron en la placa definitiva.

Sabiendo de antemano que la producción del reality implementaría una placa de voto negativo, los “hermanitos” más antiguos decidieron dejar de lado las afinidades y patear el tablero.

En este marco, varios de ellos se nominaron entre sí con el único objetivo de desgastar la convivencia y mandar al teléfono a los perfiles más fuertes, desatando una verdadera guerra interna.

Por su parte, Titi Tcherkaski miró toda la gala con absoluta tranquilidad gracias a su rol de líder de la semana, un beneficio que le otorgó inmunidad total en un momento clave donde nadie tenía su lugar asegurado.

Los seis nominados de la semana en Gran Hermano Generación Dorada

Tras el recuento final de los votos en el confesionario, el conductor, Santiago del Moro, ingresó a la casa para comunicarle a los chicos quiénes quedaron en placa; los nominados que quedaron a merced de la decisión del público, son:

Matías Hanssen

Eduardo Carrera

Mariela Prieto

Cinzia Francischiello

Steffany Pereira

Juan “Juanicar” Caruso

Gala de eliminación el Día de la Patria: cómo votar

El desenlace de esta placa explosiva tendrá lugar en una emisión especial el próximo lunes 25 de mayo, coincidiendo con el Día de la Patria, a través de la pantalla de Telefe.

Al tratarse de una placa negativa, el público es quien decide quién abandona la casa más famosa del país; para emitir tu voto, podés enviar un mensaje de texto con la sigla “GH al 9009” o ingresar a la plataforma digital GHGlobal.

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