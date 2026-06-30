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Adrián Ravier brindó este martes su primera conferencia de prensa como vocero presidencial en la Sala de Conferencias de la Casa Rosada, desde las 11.

“Santilli inaugura una nueva etapa política”

El economista y exdiputado nacional por La Libertad Avanza en La Pampa sostuvo que el Gobierno nacional abre una nueva etapa tras la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni.

“Se trata de alguien con amplio oficio político que, como ministro del Interior, venía realizando un importante trabajo, reforzando los lazos entre el Gobierno nacional y los gobernadores“, comenzó expresando.

Para Ravier, Santilli “inaugura una nueva etapa política para el Gobierno que se caracterizará por profundizar nuestros acuerdos políticos para hacer realidad la agenda de reformas estructurales, que es la agenda más ambiciosa desde el retorno de la democracia”.

La renuncia de Adorni

En cuanto a la salida de Manuel Adorni, explicó: “Él tomó la decisión de abandonar de forma indeclinable (sus cargos) como ciudadano privado, por lo que ya no hace a la marcha del Gobierno. Adorni renunció por motivos personales; la vía judicial avanzará en ese plano”.

Asimismo, dejó abierta la posibilidad de impulsar una investigación interna a raíz de las compras con tarjetas de crédito de empleados de la Jefatura a nombre del exfuncionario.

Seis argentinos muertos en Venezuela

En otro orden, el vocero se refirió a los terremotos registrados en Venezuela y destacó la asistencia enviada por la Argentina. Precisó que el operativo incluye tres aeronaves, equipamiento, medicamentos, plantas potabilizadoras de agua, especialistas en estructuras colapsadas y drones con sus respectivos operadores.

Anunció que este martes partirá un nuevo envío de ayuda humanitaria: “Se reforzará la asistencia argentina en el territorio con un avión Hércules de la Fuerza Aérea, cinco piletones de agua, un generador, carpas y material de comunicaciones. Además, viajarán 38 efectivos para ampliar las capacidades en el terreno”.

A su vez, confirmó el hallazgo de los cuerpos de seis argentinos entre los escombros. “La misión especial humanitaria desplegada en Venezuela desarrolla tareas de asistencia a argentinos y familiares”, comentó.

Y destalló: “Lamentamos informar que fallecieron seis argentinos, hay ocho solicitudes de rescate para encontrar a ciudadanos y una persona fue hospitalizada. Cancillería recibió 265 solicitudes para resolver situaciones en el país”.

“Doble punto de inflexión en el programa económico”

Más adelante, Ravier realizó un repaso de la evolución económica argentina durante las últimas décadas y defendió el rumbo adoptado por la administración de Javier Milei.

“Estamos en un doble punto de inflexión en el programa económico, al respecto de la historia argentina y del programa de estabilización. La Argentina lleva medio siglo de economía estancada y la idea de Milei es recuperar protagonismo, volver al mundo y ordenar la macro“, subrayó.

En la misma línea, agregó: “Esta expansión del Gobierno tiene fortaleza como algo que va a continuar: por primera vez vamos a mostrar tres años de expansión en la economía de manera continua. Es un punto de inflexión de la historia, porque medio siglo de estancamiento nos debería dar vergüenza”.

Quién es Adrián Ravier

Ravier integra la Sociedad Mont Pelerin, fundada por el economista Friedrich Hayek con el objetivo de difundir los principios del liberalismo.

También forma parte de las autoridades de la Fundación Faro, el think tank libertario encabezado por Agustín Laje. Antes de llegar a la Cámara de Diputados, se desempeñó como director académico de esa institución, función que actualmente cumple Martín Krause.

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