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La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete abrió una nueva etapa en la relación entre el Gobierno nacional y las provincias. En sus primeras entrevistas luego de ser designado por el presidente Javier Milei, el dirigente confirmó que uno de los ejes centrales de su gestión será mantener el diálogo con todos los gobernadores para avanzar en las reformas que impulsa la administración nacional.

Las definiciones cobran especial relevancia para Santa Cruz luego de que el gobernador Claudio Vidal calificara el nombramiento como “una buena señal” y planteara la necesidad de fortalecer una relación basada en “el respeto, la escucha y los acuerdos” entre la Nación y las provincias.

La designación de Santilli fue oficializada el domingo tras la renuncia de Manuel Adorni. El funcionario jurará este martes 30 de junio a las 16 y, además de asumir la Jefatura de Gabinete, volverá a concentrar bajo esa estructura las funciones del Ministerio del Interior, retomando un esquema similar al que tuvo Guillermo Francos.

El diálogo con los gobernadores, una prioridad

Durante una entrevista con Antonio Laje en A24, Santilli explicó que el trabajo político con las provincias tendrá un objetivo concreto: conseguir los consensos necesarios para que el Congreso apruebe las reformas promovidas por el presidente Javier Milei.

“A mí me tocó interactuar con los gobernadores. Porque vos buscás acuerdos, ¿para qué es la discusión? Si el acuerdo es por hablar, dialogar por dialogar no tiene sentido”, sostuvo. Y en ese sentido, agregó que el objetivo del diálogo es avanzar en distintos proyectos legislativos.

“Dialogar para tener una modernización laboral, dialogar para tener una ley penal juvenil que el mundo la resolvió y la Argentina no la había resuelto, o una ley que ordene la situación, que cuide nuestros glaciares, pero que permita las inversiones, leyes de reformas estructurales”, expresó.

Luego explicó que ese trabajo político ya permitió avanzar en distintas iniciativas legislativas. “En ese camino hemos construido diálogo con los gobernadores para llevar adelante la reforma que el presidente quiere, siente y está convencido que necesita la Argentina”, afirmó.

La estrategia para impulsar las reformas

Santilli sostuvo que la relación con las provincias resulta necesaria para consolidar el modelo económico impulsado por Milei y para favorecer inversiones vinculadas a la minería, la energía y el desarrollo exportador.

“Siempre se dice que la Argentina sale por el sector externo. Bueno, ¿qué se hace para que eso suceda? ¿Cómo hacemos para que el gas funcione como está funcionando ahora? ¿Cómo hacemos para que vengan las inversiones de minería que se habían ido?”, planteó.

Como ejemplos mencionó el crecimiento de distintas provincias vinculadas a la minería y la energía. “Si vos ves provincias como Catamarca, Salta, San Juan, que están volando. Siempre digo nuestra Abu Dhabi, que es Neuquén; nuestra Dubái, que es Río Negro. Chubut empuja para arriba”, señaló.

También destacó que mantuvo conversaciones con administraciones provinciales de distintos signos políticos. “Dialogamos con Tierra del Fuego, con La Pampa, también hemos hecho cosas con Misiones. Ese es el laburo”, explicó.

Y resumió el objetivo de esa tarea política: “Para lograr esta reforma, para que la Argentina crezca 20, 30 o 40 años consecutivamente”. En ese marco, se esperan reuniones con gobernadores para avanzar en la agenda que quiere mostrar el gobierno. Sobre todo en materia económica y en la situación de las provincias.

Milei explicó por qué eligió a Santilli

Horas antes, en la noche del domingo, el propio presidente Javier Milei explicó durante una entrevista con Luis Majul por qué decidió designar a Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete y volver a concentrar allí las funciones del Ministerio del Interior.

El nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a Javier Milei y Karina Milei.

“Es un movimiento equivalente al que en su momento hicimos con Guillermo Francos“, sostuvo.

El mandatario explicó que volverá a fusionar ambas áreas porque “gran parte del trabajo tiene que ver con trabajar con los gobernadores” y consideró que esa tarea “requiere de músculo político”.

En ese contexto destacó la experiencia del nuevo funcionario. “Desde mi punto de vista, Diego Santilli es un gran trabajador, conoce bien el oficio, tiene mucho oficio político”, afirmó.

Milei consideró además que esa experiencia permitirá fortalecer la agenda legislativa del Gobierno. “El músculo político que ha desarrollado a lo largo de toda su carrera Diego Santilli es un elemento fundamental para reimpulsar todas las reformas”, expresó.

“Una de las personas valiosas para retratar y que insiste en el diálogo es Guillermo Francos”, había dicho meses atrás el gobernador Claudio Vidal.

En otro tramo de la entrevista volvió sobre ese concepto y explicó que la decisión se tomó luego de analizar distintas alternativas. “De esas tres alternativas nos pareció que la más indicada para resolver esta situación era Diego Santilli, porque además teníamos la experiencia de cómo bien funcionó cuando lo hicimos con Guillermo Francos. Es básicamente el mismo criterio”, señaló.

Claudio Vidal: “Es una buena señal”

Las declaraciones de Santilli fueron recibidas positivamente por el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, quien utilizó sus redes sociales para fijar posición tras conocerse el nombramiento.

Bajo el título “Las provincias necesitan más diálogo y más consensos”, el mandatario provincial sostuvo que la designación representa una oportunidad para fortalecer la relación institucional. “La designación de Diego Santilli es una buena señal para una etapa en la que la Argentina necesita fortalecer el diálogo”, escribió.

Además, agregó: “Las provincias necesitan una relación basada en el respeto, la escucha y los acuerdos con el Gobierno Nacional. En ese camino, la vocación de Santilli por construir consensos puede ser un aporte importante”.

Finalmente, Vidal ratificó la disposición de Santa Cruz para mantener canales de diálogo con la Casa Rosada. “Desde Santa Cruz siempre estaremos dispuestos a acompañar toda instancia de diálogo que permita defender los intereses de nuestra provincia y contribuir al desarrollo del país”, manifestó.

Respaldo de gobernadores de distintos espacios

La designación de Santilli también recibió mensajes de apoyo de gobernadores de diferentes provincias que destacaron su perfil para mantener el vínculo entre la Nación y los gobiernos provinciales.

Entre ellos estuvieron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Claudio Poggi (San Luis) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

El 9 de julio de 2024, el presidente de la Nación, Javier Milei, firmaba junto a gobernadores el Pacto de Mayo.

Melella sostuvo que la llegada de Santilli “representa una oportunidad para encaminar y fortalecer una relación madura y sincera con las provincias” y afirmó que “la Argentina necesita construir consensos, escuchar las distintas realidades del país y trabajar de manera conjunta”.

“Voy a trabajar en equipo”

Tras ser confirmado en el cargo, Santilli publicó un mensaje en sus redes sociales en el que definió la nueva responsabilidad como “el desafío más importante” de su carrera política. “Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia”, expresó. También aseguró que trabajará junto al resto del gabinete.

“Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Voy a trabajar en equipo junto a un gran Gabinete encabezado por el presidente Javier Milei”, indicó. Y concluyó con un compromiso respecto del rumbo del Gobierno nacional: “Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas”.