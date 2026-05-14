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En medio de una ola de rumores, Agustín Bernasconi decidió romper el silencio sobre las versiones que lo vinculan, sentimentalmente, con Wanda Nara; las sospechas se dispararon luego de que Yanina Latorre asegurara en “SQP” (América TV) que, entre ellos, había algo más que una relación profesional; el artista utilizó sus redes para aclarar la situación y negó cualquier tipo de romance con la modelo, con quien comparte, actualmente, el rodaje de una película en Uruguay.

“Quiero aclarar que no estoy en ningún romance con nadie ni nada de lo que dicen en algunos programas. Estamos acá, grabando una película en Uruguay, y no hay nada más que eso”, le comentó el actor y cantante a sus seguidores, pero no solo hizo ese descargo en su cuenta personal, sino que, además, respondió directamente a una publicación de América TV que mostraba el fragmento del programa de Yanina.

Allí volvió a negar la información, y, escribió: “¡Esto es mentira! Estamos acá, grabando una película en Uruguay, y no hay nada más que eso”; con ese mensaje, Bernasconi buscó dejar bien claro que, la relación con Nara, es únicamente profesional.

Sin embargo, poco después de publicar los mensajes, el cantante optó por borrar tanto el tweet original como la respuesta que había dejado en la cuenta del canal; ese movimiento llamó la atención en las redes y despertó nuevas especulaciones alrededor de la situación; la eliminación de los posteos abrió distintas interpretaciones entre los usuarios; mientras algunos creen que quiso mantenerse alejado del escándalo mediático y preservar su perfil bajo, otros apuntaron a un posible pedido de Wanda para bajar el tema públicamente. “Pestañeá dos veces si estás en peligro”; “No entiendo por qué lo borró”; “Pero… ¿están o no?”, fueron algunos de los comentarios que se destacaron.

En paralelo, fuentes allegadas a “Teleshow” supieron que, Bernasconi y Nara, se muestran cercanos durante las grabaciones de su proyecto juntos.

Por ahora, tras la desmentida pública y los posteos eliminados, ni Wanda ni Agustín volvieron a pronunciarse sobre el tema; sin confirmaciones oficiales ni declaraciones contundentes, la historia se sostiene en el terreno de la especulación; como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el misterio y los rumores seguirán alimentando el interés de los seguidores, mientras la expectativa por lo que ocurra entre los protagonistas de “¿Querés ser mi hijo?” continúa creciendo.

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