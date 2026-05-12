Un tenso momento se vivió en el programa de streaming “Sería Increible (Olga) cuando, Nati Jota y Estanislao Bachrach protagonizaron un inesperado cruce al aire que, rápidamente, se viralizó en redes.

Todo sucedió cuando, la conductora, le consultó al especialista sobre los efectos del alcohol en la serotonina; la respuesta de Bachrach fue breve y directa: “No lo sé”, le dijo, pero, lejos de quedar ahí, el intercambio escaló en tensión en cuestión de segundos.

Tras escuchar la respuesta, Nati reaccionó con ironía, e, indicó: “Ah, es que no lo sabés; ok, perfecto… bueno, Tani, gracias por haber venido”; aunque la frase parecía un comentario humorístico, el clima en el estudio comenzó a cambiar.

Minutos después, la conductora volvió sobre el tema y le reprochó al invitado ciertas actitudes durante la charla. “Cuando te hago una pregunta me decís ‘no te quiero contestar’”, manifestó, indignada.

Fue entonces cuando, Bachrach, respondió con una frase que, rápidamente, se viralizó en X y TikTok. “Eso es la Argentina: cualquiera que tiene un micrófono dice cualquier pelo… con tal de no decir ‘no sé’”, lanzó.

Después de ese comentario, el clima quedó completamente tenso en el estudio; aunque el divulgador intentó bajarle el tono a la situación y aclaró que se trataba de un chiste, Nati decidió cerrar el segmento de manera abrupta.

“Acá viene gente muy amorosa… Bueno, está bien, pero, por eso, ya se terminó la columna”, aseveró la conductora.

Mientras Toto Kirzner intentaba distender la situación, Bachrach comenzó a quitarse los auriculares para retirarse del aire.

Finalmente, Jota cerró con una frase que dejó en evidencia el incómodo momento vivido en el streaming: “No, no estoy para nada apurada, pero se terminó la columna. Gracias por haber venido”.

La bronca de Nati Jota tras su cruce con un divulgador científico Luego del comentario irónico que hizo en ese ciclo este martes, la conductora dio notas a diferentes medios por la gran repercusión que tuvo el incómodo momento que se vio al aire. MIRA TAMBIÉN Revelaron explosivos detalles sobre la separación de Pampita y Martín Pepa: “Ella lo torturó” Maluma anunció que será padre por segunda vez En este marco, Puro Show (El Trcce) le consultó cómo se sentía luego de lo que pasó y si le daban bronca las críticas que recibió. “Siempre es muy fácil pegarme”, comenzó diciendo la comunicadora.

Tras estos dichos, continuó: “Fue una nota bastante incómoda al aire; creo que la resolvimos bastante bien y tratamos de remarla, porque eso es lo que uno hace; de hecho, en el momento trato de no darme tanto cuenta de la incomodidad y tirar para adelante e ir pensando preguntas para zafar la columna”, comentó. Nati se molestó por la manera en la que se viralizó parte de lo que ocurrió al aire. “Me sorprendió que se recorte justo el último momento en donde, simplemente, trato de cerrar la columna como por cuarta vez porque me decía ‘bueno ya me voy’”, se sinceró. Cuando le preguntaron acerca del tema que estaba hablando, si las preguntas que todos en la mesa le hacían eran apropiadas a esa temática, Nati Jota explicó que, Bachrach, fue a hacer una columna. “Una cosa es venir como invitado y, otra, es hacer una columna; obviamente, el tipo es un capo y hay columnas que se dan más con la dinámica de preguntar y otras con la de exponer; esta, la empezamos a encarar con preguntas: el tema era la dopamina, la serotonina… Ahora somos expertos”, bromeó. La conductora aclaró que, para ella, las preguntas eran relacionadas con el tema y que, por eso, llevaron “a un especialista que termine de explicar”. “¿Pensaste si tendrías que haber hecho las cosas de otra manera?”, consultó uno de los conductores. ”Quizás, en el cierre, tendría que haber hecho algún hincapié en lo previo para cuidarme del recorte; de todas maneras, siento que no fui ni antipática ni nada y que una no se puede andar cuidando del recorte; hice las cosas bien, le puse toda la onda hasta el final para tratar de que la columna tenga algo de sustancia y de zafarla”, opinó. También, le preguntaron si le había dado bronca la actitud que tuvo Bachrach. “Sí, me dio un poco de bronca, pero no me fui pensando; dije, ‘ya está’, la remamos, chau; para mí, el tema había terminado. Nunca pensé que se iba a hacer así de viral con el cuento contado tan distinto. Eso da como un poco de impotencia; te preguntás qué sentido tiene tratar de hacer las cosas lo mejor posible si siempre todo va a ser tan tendencioso”, lamentó. Nati Jota agregó que se sintió “enroscada” y “un poco caliente”. “¿No sentís un poco, a veces, que se te pega de más?“, buscó saber Pampito. “Sí, por algún motivo, es un lugar cómodo; siento que, capaz, si había otra persona en mi misma situación, hubiera sido ‘y, bueno, algo habrá pasado para que ella reaccione así’; conmigo siempre es muy fácil pegarme; la verdad que no sé cómo combatirlo, intento hacer mi trabajo bien”, cerró. MIRA TAMBIÉN Federico Veller: “Sacamos capas de regulaciones para que las estaciones de servicio sean protagonistas” La CGT se suma a la marcha federal en defensa de la educación universitaria

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