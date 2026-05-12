Un tenso momento se vivió en el programa de streaming “Sería Increible (Olga) cuando, Nati Jota y Estanislao Bachrach protagonizaron un inesperado cruce al aire que, rápidamente, se viralizó en redes.
Todo sucedió cuando, la conductora, le consultó al especialista sobre los efectos del alcohol en la serotonina; la respuesta de Bachrach fue breve y directa: “No lo sé”, le dijo, pero, lejos de quedar ahí, el intercambio escaló en tensión en cuestión de segundos.
Tras escuchar la respuesta, Nati reaccionó con ironía, e, indicó: “Ah, es que no lo sabés; ok, perfecto… bueno, Tani, gracias por haber venido”; aunque la frase parecía un comentario humorístico, el clima en el estudio comenzó a cambiar.
Minutos después, la conductora volvió sobre el tema y le reprochó al invitado ciertas actitudes durante la charla. “Cuando te hago una pregunta me decís ‘no te quiero contestar’”, manifestó, indignada.
Fue entonces cuando, Bachrach, respondió con una frase que, rápidamente, se viralizó en X y TikTok. “Eso es la Argentina: cualquiera que tiene un micrófono dice cualquier pelo… con tal de no decir ‘no sé’”, lanzó.
Después de ese comentario, el clima quedó completamente tenso en el estudio; aunque el divulgador intentó bajarle el tono a la situación y aclaró que se trataba de un chiste, Nati decidió cerrar el segmento de manera abrupta.
“Acá viene gente muy amorosa… Bueno, está bien, pero, por eso, ya se terminó la columna”, aseveró la conductora.
Mientras Toto Kirzner intentaba distender la situación, Bachrach comenzó a quitarse los auriculares para retirarse del aire.
Finalmente, Jota cerró con una frase que dejó en evidencia el incómodo momento vivido en el streaming: “No, no estoy para nada apurada, pero se terminó la columna. Gracias por haber venido”.
La bronca de Nati Jota tras su cruce con un divulgador científico
Luego del comentario irónico que hizo en ese ciclo este martes, la conductora dio notas a diferentes medios por la gran repercusión que tuvo el incómodo momento que se vio al aire.
En este marco, Puro Show (El Trcce) le consultó cómo se sentía luego de lo que pasó y si le daban bronca las críticas que recibió. “Siempre es muy fácil pegarme”, comenzó diciendo la comunicadora.
Tras estos dichos, continuó: “Fue una nota bastante incómoda al aire; creo que la resolvimos bastante bien y tratamos de remarla, porque eso es lo que uno hace; de hecho, en el momento trato de no darme tanto cuenta de la incomodidad y tirar para adelante e ir pensando preguntas para zafar la columna”, comentó.
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