Marcelo Tinelli ya empieza a palpitar su posible regreso a la televisión con una nueva edición del “Bailando”; en este marco, Ángel de Brito reveló una propuesta inesperada que recibió, directamente, del histórico conductor.

Fue al aire en “Bondi” donde, De Brito, contó detalles de la charla que mantuvo con Tinelli y sorprendió con el rol que le ofreció ocupar. “Una de las propuestas que me hizo Marcelo Tinelli, que voy a adelantar ahora, es que yo sea el jefe de casting”, indicó Ángel, dejando boquiabiertos a todos en el estudio.

“Qué tome casting acá en vivo”, añadió; la idea rápidamente entusiasmó a las angelitas, que celebraron la posibilidad de participar del proyecto.

Lejos de quedarse ahí, el periodista fue por más y explicó cómo imaginan el formato. “A los que quieran pasar, podemos ser jurados”, cerró.

Barbie Simons confirmó el romance entre Marcelo Tinelli y Rosanna Almeyda

Barbie Simons sorprendió al confirmar el romance entre Tinelli y Almeyda, dejando en claro que, aunque no fue la responsable de presentarlos, sí es testigo de cómo se armó el escenario para que, ambos, se conocieran.

“¿Te suena Rossana Almeyda?”, le preguntó el cronista de “Puro Show” (El Trece), a lo que Barbie respondió, sin filtro. “Obvio que me suena; sí, claro, es amiga a través de Caro (Carolina ”Pampita” Ardohain); cuando Ro vivía en Miami, ha venido a cumpleaños míos, que he celebrado allá siempre y tengo la mejor; no es que soy amiga, amiga, pero tengo un re buen vínculo”, confesó.

“Parece que Caro, además de armar grupos de amistades, también es Celestina”, añadió, con humor, dejando entrever que no es la primera vez que Pampita se dedica a juntar corazones.

“No la tenían a Caro Celestina; alguna vez me ha querido presentar algún candidato ¿Qué pasó? Pasé, seguí de largo. No estaba en un momento para conocer a nadie”, prosiguió, hablando de su experiencia personal.

Sin embargo, no pudo evitar expresar su entusiasmo por la nueva pareja. “Marcelo Tinelli con Rosana Almeyda, me re sorprendió, pero me encanta la pareja, me parece que es espectacular; ella es una bomba, es una mujer divina, espléndida, súper madraza, copada, canchera, muy amorosa, y me va que puede ir, puede andar”.

Pero la afirmación de Barbie, fue clara: “Ojalá estén re enamorados”, comentó. Con la honestidad que la caracteriza, Simons explicó cómo hoy las redes permiten que las conexiones ocurran sin necesidad de un intermediario: “Hoy por hoy, con las redes y con tantos amigos en común y todo, no necesitas que alguien te lo presente; o sea, le escribís directamente por Instagram”, lanzó.

“Yo banco el amor, yo banco que la gente se enamore, yo banco que la gente apueste a una relación; no importa en qué momento de la vida y que vaya para adelante y que tenga ganas de eso, de vivir el amor y disfrutarlo cada uno a su manera”, concluyó, sincera.

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