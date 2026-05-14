En una nota para “Blender”, Thelma Fardin volvió a poner en palabras uno de los capítulos más duros de su historia personal y mediática; la actriz reflexionó sobre el proceso que atravesó desde que decidió denunciar a Juan Darthés por abuso sexual, la exposición pública y el impacto social que tuvo su testimonio.

En este marco, Fardin fue contundente al recordar qué sentía en ese momento. “En el momento en el que decidí denunciar, sí, pensé que sólo iba a salir mal; yo me imaginé lo peor, no me imaginé la contención de la gente, el cariño”, manifestó.

También, recordó que, en aquel entonces, se encontraba viviendo en México y que tomó la decisión de regresar para realizar la denuncia rodeada de sus afectos. “Yo estaba viviendo en México, en ese momento, y volví para denunciar para no estar sola en México denunciando; volví y estaba rodeada de mis amigos”, reveló.

Además, explicó por qué sintió la necesidad de ser ella misma quien hablara públicamente del tema antes de que trascendiera por otros medios. “Dije: ‘a lo mejor yo hago esta denuncia, lo hago público y lo tengo que hacer público yo, porque, inevitablemente, esto se va a hacer público y yo no tengo ganas de que sea Luis Ventura, sin nada particular contra él, el que cuente qué situación del horror me tocó vivir’”, comentó.

Con el paso del tiempo, Fardin aseguró que eligió poner el foco en el impacto positivo que generó su historia y en la identificación de miles de mujeres con su caso. “Elegí enfocarme en lo positivo, ser emblema, ser bandera de algo; tiene un lugar hermoso, también, el de salir a la calle y que las mujeres me miren a los ojos, se emocionen y ni me pidan una foto y me digan “gracias””, indicó.

También, se refirió a las críticas y los cuestionamientos que recibió en redes, aunque dejó en claro dónde decidió poner su energía. “Yo elegí, en el relato, abrazarme a eso que a los tres nabos en Twitter… O 20.000, no importa”, dijo, con sinceridad.

Sobre cómo sigue conviviendo, actualmente, con todo lo vivido, Thelma compartió una anécdota reciente que la movilizó especialmente. “Recién me crucé con Rada afuera, que es un divino, y, me dice: ‘¿Qué se hace, se te felicita?’. Me parece preciosa la pregunta, porque es poner sobre la mesa, como: ‘che, no sabemos qué hacer con esto que nos incomoda’”, deslizó.

Con sus palabras, la actriz volvió a exponer no solo la dimensión personal de su denuncia, sino, también, el impacto cultural y social que generó en miles de personas.

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