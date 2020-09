Alejandro Fantino se enojó con Gastón Gaudio por la muerte de un empresario en un complejo que administra

Alejandro Fantino cargó la responsabilidad sobre Gastón Gaudio luego de que se conociera que un empresario de 39 años murió durante una avalancha mientras realizaba snowboard en un centro de esquí que administra el ex tenista, cerca de Bariloche.

"El Gato Gaudio se cansó de boludear con el tema del coronavirus, de hacer lo que quiso y de imprimir páginas y páginas de diarios en la Argentina", inició el conductor por el canal América.

"Es un pibe muy especial, al que le chupa un huevo todo hasta que la chupada de huevos de él me empieza a complicar a mí", sentenció el conductor al inicio de Fantino a la Tarde.

"Él cree que es esencial para el universo, cree que todos los planetas giran alrededor de una cara de Gaudio. Y hoy este muchacho está metido en una catástrofe porque administra un complejo de esquí de fondos cataríes donde, y lamento contar esto, se mató un pibe haciendo snowboard durante una avalancha", detalló el periodista al citar y mostrar en vivo la noticia que dio a conocer La Opinión Austral.

Y, al ver que en el perfil de Instagram del complejo habían publicado una promoción, Fantino arremetió: "¡Qué quilombo tenés, Gaudio! ¡Qué quilombo tenés, hermano! ¡Qué quilombo se te viene porque vas a tener que dar las explicaciones a la Justicia sobre la muerte de este chico!", dijo exaltado.

En otro tramo de su editorial, Fantino se quejó de la actitud "anticuarentena" de Gaudio, recordando los distintos casos en los que fue denunciado tanto en las redes sociales como de manera oficial por no respetar el aislamiento.

Y en su reclamo, Alejandro no dudó en exponer una situación que lo afectó a nivel personal, como fue la muerte de su padre, Jorge.

"A mí se me murió mi viejo hace dos meses. Estoy llamando a la intendencia de mi pueblo para hacer todo por derecha y ver a mi viejita. No la vi cuando se me murió mi viejo, no pudo venir a enterrarlo... Todo por derecha, cuidándome en cada detalle, todo perfecto", planteó