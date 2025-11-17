Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se manifestó en redes sociales en medio de una jornada cargada de preocupación por la alerta naranja por vientos -emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)- con ráfagas que llegaron a superar los 150 kilómetros por hora.

El temporal, que afectó igualmente a Chubut, llevó a suspender clases, derivar pacientes y decretar asueto para los trabajadores del Estado en la provincia administrada por Vidal.

Durante el día, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) respondió a múltiples solicitudes de vecinos dirigidas a Defensa Civil, Bomberos y Policía.

En ese contexto, el mandatario provincial publicó un mensaje en el que expresó: “Quiero agradecer profundamente a cada trabajador y trabajadora que hoy está enfrentando la emergencia climática en toda la provincia”.

Y destacó: “A nuestros bomberos, a la Policía, Protección Civil, Servicios Públicos, Vialidad Provincial, personal de salud, agentes municipales y comunales, y a cada persona que está poniendo el cuerpo para asistir a nuestras familias en cada localidad”.

A su vez, valoró la actitud responsable de quienes permanecieron en sus hogares atendiendo las indicaciones del COE, lo que permitió evitar incidentes mayores.

“La emergencia continúa en varias localidades de Santa Cruz hasta mañana. Ante cualquier necesidad, confíen en quienes hoy están en las calles para cuidarnos”, advirtió el gobernador, y cerró con énfasis: “Mi reconocimiento y respeto para cada uno de los que están trabajando sin descanso. Gracias por estar donde más se los necesita”.

