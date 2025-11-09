Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por Jorge Cicuttin

La victoria en las elecciones legislativas impulsaron a Javier Milei a encarar la segunda parte de su mandato con reformas claves para su plan de gobierno. Lo sostienen en su búsqueda, además del triunfo en las urnas, el gran apoyo político y financiero de Donald Trump y principios de acuerdos con algunos gobernadores que le permitirán tratar con mucho optimismo en el Congreso los cambios en la legislación laboral, previsional e impositiva.

Todo, según el vocabulario oficialista, parece marchar “de acuerdo al plan”.

Pero entre tanto optimismo se siguen registrando algunas alertas en el plano económico.

Una pregunta que se hacen muchos economistas y que no encuentra respuestas satisfactorias en el Gobierno es: ¿Cómo se puede recuperar la actividad económica, la producción y los ingresos sin alterar los números de la inflación? Desde el oficialismo insisten que eso ocurrirá gracias a las inversiones que van a llegar. Muchos dudan.

Por eso, el panorama hoy muestra algunos signos preocupantes.

La industria volvió a caer y está en su peor momento del año. El índice manufacturero de septiembre que brindó el Indec marcó una caída del 0,1% contra agosto y un 0,7% interanual, encadenando ocho meses de caída sostenida. “Con esta nueva caída de la producción industrial se consolida casi 10 puntos por debajo del nivel previo a Milei”, indicó Hernan Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

La industria argentina está siendo castigada por un modelo que pisó el dólar y abrió las importaciones para frenar la inflación.

Para confirmar esto, solo hay que ver el último dato de la balanza comercial con Brasil. Este volvió a arrojar un déficit en octubre, en un contexto de marcado deterioro en el resultado bilateral del sector automotriz. El “rojo” acumulado en los primeros diez meses de 2025 alcanzó los u$s5.098 millones, segunda cifra más alta para un mismo período desde 1999, solo por detrás de 2017. Vale recordar que entre enero y octubre de 2024 el déficit bilateral había sido de apenas u$s175 millones, por lo cual el empeoramiento anual del resultado fue muy significativo.

Este dato no incluye los dólares que parten a Brasil vía turismo, ya que se ha convertido en uno de los destinos preferidos de los argentinos.

Desde el exterior también hay advertencias. En el encuentro que Javier Milei mantuvo en Nueva York con inversores, Pramol Dhawan, director de mercados emergentes del poderoso fondo Pimco, pidió que la Argentina libere el valor del dólar. “Recomiendo dejar flotar el peso si quieren romper el ciclo de auge y caída. Los inversores extranjeros no invertiremos en activos locales a estos niveles de tipo de cambio. Punto final”, declaró Pramol Dhawan.

El dólar pisado también es un problema para aquellos que defienden las políticas de Javier Milei y se sienten liberales. Esta semana, Mercado Libre pidió regulaciones para Shein y Temu. A pesar de que su fundador Marcos Galperín apoya la apertura indiscriminada de las importaciones, la plataforma de ecommerce pide restricciones para el ingreso de mercadería del continente asiático.

“Cuando uno abre indiscriminadamente que un asiático o un chino te mande un producto en barco que tarda 25 días, después no lo podés devolver. Le das trabajo a las empresas chinas, no a los argentinos. Incluso es difícil cobrarles impuestos, cosa que sí ocurre con Mercado Libre. Es importante que los países regulen de alguna manera”, sostuvo Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina

“Creo que es importante tener un buen marco regulatorio que sea igual para todos los que compitan. Ahí las regulaciones son sumamente importantes, tanto en el negocio financiero como en el comercio”, agregó el directivo de la plataforma de comercio digital. Llamativo discurso que proviene de parte de una empresa como Mercado Libre, cuyo fundador Marcos Galperín es un férreo defensor de las políticas de desregulación indiscriminada de Javier Milei.

Esta recuperación se vuelve cada vez más necesaria ya que la clase media se encuentra en una severa crisis Claro que disfruta de la baja inflacionaria, pero sus bolsillos siguen sufriendo.

Un informe de la fundación Pensar, que responde al Pro, difundió un alarmante informe sobre la clase media argentina que parece al borde de la extinción. Según el trabajo dado a conocer esta semana, solo el 43% de los hogares se ubica en la clase media según su nivel de ingresos, mientras que el 52% pertenece a la clase baja y apenas el 5% a la clase alta.

El estudio realizado entre septiembre y octubre, en colaboración con la consultora Casa Tres, se basó en una encuesta sobre 2.319 casos y datos oficiales del INDEC. Para ser considerado de clase media los ingresos del hogar “tienen que ser entre $2.000.000 y $6.500.000“.

Lo que resalta el informe que sale de las filas del macrismo es la percepción social de la clase a la que pertenece pese a que su salario muestra otra realidad. El 65 por ciento cree que pertenece a una clase social media pero su estructura de sueldos no lo reconoce dentro de ese sector.

El 54% afirma que su capacidad de consumo es hoy mucho peor que hace un año; mientras que un 55% cree que la gente de la clase media se está achicando. sólo dos de cada diez piensa que está creciendo en ese sector.

Son señales de alerta en medio del triunfalismo.

