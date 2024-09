Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras dos meses de su estreno, Alex Caniggia y Juliana “Furia” Scaglione, exjugadora de Gran Hermano, anunciaron que su programa de streaming “Toda” (Carajo) no saldrá más al aire ya que ambos tienen otros proyectos.

El comunicado de Furia y Alex Caniggia sobre la baja de su streaming “Toda”

En un posteo de Instagram, Alex, anunció: “Hoy termina una etapa y comienza una nueva era”.

Según comentaron en el programa, esta semana fue la última emisión de “Toda”. “Gracias Furiosos por existir, por estar siempre al top, encender el chat y la pantalla, porque están contentos con nosotros, ya que nos quieren ver separados, pero… todo lo bueno, en algún momento, se termina y la mejor manera es brindándoles humor y amor”, expresó Furia.

Ante esto, agregó: “Les quiero dar las gracias, nuevamente, por mirarnos y bancarnos estos dos meses. Nos estamos viendo y un aplauso para “Toda”.

En este marco, Caniggia, confesó: “No se vienen cosas nacionales, se vienen cosas internacionales, en euros, otro nivel, los que pueden pagar, porque hoy Argentina nos queda chico”.

Furia, en tanto, analizó: “Rompimos esquemas y en cuánto a cómo se dan los streaming, creo en ser lo más real posible, sin caretas. Nos bancamos un montón de cosas, fuimos noticia todo el tiempo y nos robaron material para poder hacer contenido… Se nos fue gente, el programa sufrió bajas. Alex fue el único que se la bancó, tanto como los chicos que están atrás, en producción, que se la bancan desde el día uno. Mucho de lo que hacemos es por ellos”.

Furia dijo por qué cree que no la premian

Tras no ser invitada a los Martín Fierro, Furia, enojada, lanzó: “Es algo ilógico, loco. ¿Qué les pasa? ¿Cuánta envidia tienen? ¿El argentino es envidioso? No creo que todos sean así, quiero seguir confiando en que la gente es buena y en que la gente de mier… va a desaparecer. Váyanse, hijos de pu… Arránquense los ojos de la envidia, mueran de envidia”.

Furia aseguró que le tienen envidia.

Y, luego, se indignó ya que nadie la premió. “Es muy horroroso que, en mi propio país, no me premien para nada y afuera sí. Que tenga que sacar la visa para ir a otro lado, a Miami, a buscar un premio, por ejemplo. Va a pasar y les va a doler en el alma. ¿Cómo puede ser que mi país no me premia?”, concluyó.

Qué día vuelve Gran Hermano a la pantalla de Telefe

Además, el conductor dijo cuándo volverá el reality a la pantalla de Telefe. “Regresa los primeros días de diciembre de 2024”, informó.

Inscripción para Gran Hermano 2025: todos los detalles

Para aquellos interesados en anotarse al casting, deberán ingresar al siguiente link: https://granhermano.mitelefe.com/, donde tendrán que completar sus datos personales. Al igual que el año pasado, la producción solicita las redes sociales del posible participante, un video de presentación y datos como estudios, hobbies y habilidades; también, quien se inscriba, tendrá que informar si ha participa en otros programas televisivos, si tiene vínculo con algún famoso/a y compartir, en detalle, por qué quiere entrar y qué tipo de estrategia le gustaría usar.

