Durante un móvil para “Intrusos” (América TV), Reneé Cormillot, la hija de Alberto Cormillot, hizo un fuerte descargo en contra de Estefanía Pasquini, la esposa de su padre; tras el revuelo que se armó, el médico dialogó con Juan Etchegoyen para “Mitre Live” y defendió a su mujer.

¿Qué dijo Reneé Cormillot sobre Estefanía Pasquini?

Reneé, expresó: “Yo dejé de tener trato cuando pasó lo de las internaciones de mi papá… cuando fue su primera internación, me enteré por los medios. Me llegó un mensaje de un productor de tv preguntándome “qué le pasó” y yo no sabía nada”.

En este marco, indicó: “Me molestó que ella estuvo varias horas hablando con los medios y dando la información y, nosotros, no sabíamos”.

Luego, con respecto a la herencia, dijo: “Es una obsesión el tema de la plata, porque nosotros, los Cormillot, hace muchísimos años tenemos economías separadas”, y, aseguró: “Cada uno tiene lo suyo”.

“Lo de mi papá, obviamente, corresponde a Estefanía y a Emilio; lo mío, como yo no tengo familia, elegí que corresponda a mis sobrinas y, lo de mi hermano, le toca a sus hijas”.

Acto seguido, la hija de Alberto Cormillot acusó a Pasquini de estar obsesionada con el tema económico. “No sé por qué saca el tema, lo está matando a mi papá en vida hablando de una herencia… yo, ni pienso que él se va a morir y ella vive hablando de herencia; la escuché varias veces y me aterra que hable así, ¿qué está esperando? ¿que papi se muera?”, lanzó, indignada.

“Mamá era la que unía la familia: nos juntábamos a comer varias veces por semana; después de que falleció, eso, un poco, se fue perdiendo”, recordó Reneé acerca de su madre.

Asimismo, se refirió a la trayectoria de su progenitor, y, señaló: “Mi viejo labura en la tele hace más de 60 años. La familia que siempre estuvo presente son mi papá y mi hermano como médicos, como comunicadores sociales; desde mi lado, lo mismo, pero por los animales. Después, siempre fuimos una familia reservada y tranquila”.

El doctor habló sobre las críticas que su hija mayor le hizo a su esposa Estefanía Pasquini

En la charla con Etchegoyen, Alberto, lanzó: “No somos una familia de salir en los medios para hablar de nuestros problemas, es una cosa muy incómoda”.

“Me genera un gran incomodidad, porque atacar a mi mujer es atacarme a mí y, yo creo, que Reneé se equivocó. Había dos problemas: uno, es que Estefi no le avisó de las internaciones, pero las sabía todo el mundo y, por ahí, ella se olvida de esa parte y, después, surgió un tema económico, pero… nada que ver, Estefi viene de una familia más pudiente que nosotros. Son problemas familiares que puede haber en cualquiera familia y en, todo caso, no tendría que haber aparecido públicamente”, dijo el creador de “Cuestión de Peso”.

Siguiendo con su descargo, afirmó: “Pero… yo me puse a pensar: cuando empecé a salir con Estefi, nadie pensó que íbamos a durar y, luego, nadie pensó que nos íbamos a casar y nos casamos y, después, nadie pensó que íbamos a tener un hijo y lo tuvimos; estamos muy bien juntos y felices con nuestra vida”.

“Yo creo que, en la televisión, a Reneé le hicieron decir cosas que ella, por no tener experiencia, terminó diciéndolas. Me siento extremadamente molesto, porque esto no es mi vida, mi vida es levantarme a las cuatro de la mañana, todos los días, para ir a trabajar”, manifestó.

“Pude hablar con mi hija de esto y le dije que tuviera cuidado con las cosas que decía, porque las redes titulan y uno puede ser dueño de lo que dice y, el que edita, es dueño de la edición y del titulo… lo sé y trato de transmitírselo a Estefi, que está dolorida”, añadió Cormillot, visiblemente angustiado.

Además, comentó: “Cuando una persona que no sabe del medio, habla, se le puede escapar cualquier cosa. Me molestó el hecho de que un problema familiar salga a la luz. Había una situación de incomodidad, como puede haber en cualquier familia. Puede haber roces y malos entendidos, pero me genera malestar la situación en general”.

Por último, cerro: “Nunca me pasó una cosa parecida a esta y no es que no he tenido discusiones familiares o de pareja, decime, ¿quién no las tuvo? pero nunca se trasladó a los medios. Estoy por cumplir 60 años en los medios y nunca me pasó… Estoy bastante molesto. Mi hija es impulsiva y se engancha con alguna cosa y se pone dolorida”.

Leé más notas de La Opinión Austral