La Universidad Nacional de Lanús (UNLa) distinguirá a la senadora y exgobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, con el título de Doctora Honoris Causa en un acto que se llevará a cabo el próximo 14 de octubre. Durante el evento, la destacada figura brindará una conferencia magistral titulada “Libertades que empobrecen“, un análisis sobre las desigualdades y la exclusión social en la Argentina actual.

La entrega del título de Doctora Honoris Causa representa un reconocimiento a la trayectoria y aportes de Alicia Kirchner en el ámbito social y político de Argentina. Con una carrera que abarca desde la asistencia social hasta la administración pública, la senadora es todavía una figura clave en la implementación de políticas de desarrollo humano, promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades en todo el país.

El Rector de la Universidad Nacional de Lanús, Mtro. Daniel Rodríguez Bozzani, será el encargado de entregar el galardón, una distinción que resalta no solo su carrera política, sino también su compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. El acto tendrá lugar en el Aula Magna Bicentenario del Predio 29 de Septiembre, ubicado en Remedios de Escalada, Buenos Aires.

Conferencia Magistral de Alicia Kirchner: “Libertades que empobrecen”

En el marco de la ceremonia, Alicia Kirchner ofrecerá una conferencia magistral titulada “Libertades que empobrecen”, que será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube de la UNLa. En esta exposición, la exgobernadora reflexionará sobre las implicancias de las políticas liberales en el contexto económico y social actual, cuestionando el impacto de ciertas libertades en las condiciones de vida de los sectores más postergados.

La frase que le da nombre a la clase nació durante el debate parlamentario de la Ley Bases en el Congreso de la Nación en junio de 2024 cuando rechazó las medidas que envió el presidente Javier Milei.

Enotnces, Alicia Kirchner cuestionó el “desconocimiento que hay sobre el país” que se vislumbra al leer el articulado de la Ley Bases. “Quiero que entendamos que es fundamental el diálogo, es fundamental el trabajo en conjunto, no pueden venir con normas impuestas. Tienen que haber espacios para trabajar estar leyes de manera diferente. Hicieron un melange donde se confunde todo, y por más que quieras leerlo detenidamente siempre tenés que pensar hacia dónde van”, consideró.

En otro tramo de su alocución, ponderó la intención del Gobierno de eliminar la privatización de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA, pero expresó su preocupación por Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

“Es la única mina de carbón del país, descubierta en el año 1958 y por esas casualidades de la vida. Dentro de dos días se cumplen 20 años del accidente en el que hubo con 14 mineros muertos. YCRT ya fue privatizada, no sé si les recuerda algo el nombre de Taselli, que iba a hacer la gran inversión. Claro está lejos, a 3.000 kilómetros, son las poblaciones de la Cuenca, de Río Turbio, 28 de Noviembre, Julia Doufour, el Turbio Viejo, serán 16 mil habitantes que no importan tanto para los que se miran el ombligo y no son capaces de mirar la realidad el país”, criticó.

Por otra parte, Kirchner aseguró que “el abastecimiento interno es fundamental en todo lo que tiene que ver con los combustibles, pero no a precios internacionales, sino a los precios nacionales”.

“No cuenten conmigo para este atropello, ni para delegar facultades. Yo hablo de que hay libertades que empobrecen y una de ellas es el hambre. Todos los gobiernos han tenido un plan alimentario, excepto este”, indicó.

Fecha y hora del evento:

14 de octubre de 2024.

17:30 horas.

Lugar: Aula Magna Bicentenario, Predio 29 de Septiembre, Remedios de Escalada, Buenos Aires.

Transmisión en vivo: Canal de YouTube oficial de la UNLa.