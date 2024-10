Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La emblemática sede del Frente para la Victoria que durante casi cuatro décadas fue el corazón de las campañas kirchneristas en Río Gallegos, ubicada en la calle Kirchner al 1275, ha cambiado de manos, lo que desató una fuerte reacción entre los referentes locales del peronismo. Este local, donde tanto Néstor Kirchner, como Cristina Fernández de Kirchner y Alicia Kirchner celebraron sus triunfos políticos, ahora pertenece al partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA).

En este marco, una de las voces que no dejó pasar por alto lo sucedido es la Sebastián Puig, decano de la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN, quien escribió un texto llamado “El indómito comando del espíritu de los Pueblos“.

“A quienes nacen con el don de comprender el alma popular, a quienes lo consiguen alimentándose de las cosas sencillas, de las ternuras furtivas, de las rebeliones apasionadas y ruidosas, de los dolores evitables y por ello más profundos”, “a los que así son, no se necesitan palabras para explicarles que la dignidad del espíritu popular es intangible, no tiene cuerpo, no tiene muros…sus ojos son los de millones, sus brazos los de los abrazos enormes y colectivos convocados en las causas justas, sus pies los de miles y miles que siempre encontraron el camino de la conquista de la emancipación…que no es libertad mercantil”.

Sin embargo, “existen muchos para los que a veces el don les es esquivo o se lo hacen inimaginable, para estas tristes miradas todo se reduce a lo posible, a lo comprable, a lo evidente en las cosas. No son de otro planeta, los acechan los miedos de la propiedad y la avaricia, a veces hasta convertirlos en zombis”, siguió expresando.

“¿Son seres irreconciliables?, mi corazón siente que no y mi imaginación sueña que al menos vale el esfuerzo y la pena explicarse, estirarse a espiar desde esas ventanas a un click de la desolación”, agregó.

“Emerge la motivación de reafirmar este domingo de octubre un tiempo que alberga en sus fechas la memoria de hechos enormes que nos habitan a los militantes del campo popular y peronista, aparece esta necesidad de repetir una y millones de millones de veces: bárbaros, incautos los espíritus que comandan los sueños populares habitan y dan vida a las almas de los pueblos, por eso no tienen un cuerpo, no tienen muros, no están en venta, no se alquilan, no se apropian”.

“El comando de un espíritu popular es irreductible, es indómito… es eterno, nos trasciende y supera todos los olvidos y rebajas de mercado”.

“Bárbaros: el “comando” del espíritu del pueblo está andando en busca de la verdadera liberación“, cerró.

