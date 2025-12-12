Your browser doesn’t support HTML5 audio
Este domingo 14 de diciembre, desde las 13:45 hs por la pantalla de “El Trece“, Juana Viale conducirá una nueva emisión de su clásico “Almorzando con Juana“; fiel a su estilo, la actriz y presentadora abrirá la “mesaza” a una combinación de invitados que prometen una conversación entretenida, humana y variada.
Almorzando con Juana Viale: los invitados del domingo 14 de diciembre
La producción del programa, ya confirmó a los cinco invitados que compartirán la jornada; entre ellos, se encuentran:
Estará Nazarena Vélez, actriz, productora y figura emblemática del teatro y la televisión; con una extensa trayectoria, también suele participar del debate público desde su rol mediático, lo que aporta a la mesa un componente emocional y de actualidad que suele generar interés en la audiencia.
Otra invitada, será Graciela Stéfani, actriz reconocida por su trabajo en televisión y teatro; con una carrera sólida y recordada por papeles emblemáticos en ficciones de alto impacto, Stéfani llega en un periodo de actividad sostenida sobre los escenarios, donde continúa desarrollando propuestas vinculadas a la actuación y la docencia artística.
También, estará presente Mario “El Pájaro” Gómez, la voz inconfundible de Vilma Palma e Vampiros; con décadas de trayectoria y una lista de hits que se mantienen en la memoria colectiva, el cantante continúa girando por el país y el exterior.
En el plano actoral, estará Diego Cremonesi, uno de los intérpretes argentinos más destacados del momento; tras el estreno de “La hija de fuego”, serie que protagoniza junto a Eugenia “La China” Suárez, atraviesa un momento de gran reconocimiento y una marcada proyección internacional.
El quinto invitado será Sebastián Vega, basquetbolista de Boca Juniors y una de las figuras más destacadas de la Liga Nacional; con una trayectoria que incluye etapas en clubes nacionales e internacionales, Vega es conocido, también, por su compromiso con causas sociales y su recorrido público como deportista profesional.
