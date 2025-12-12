Juan Etchegoyen dio a conocer el trasfondo del mensaje en redes donde, Mauro Icardi, apuntó a los periodistas turcos asegurando que difunden “fake news”.

El futbolista atraviesa su etapa más complicada desde que desembarcó en Turquía y, la interna, explotó cuando se filtró la dura respuesta que lanzó en privado contra los referentes del club; en este marco, Etchegoyen dio detalles sobre la polémica y confirmó que, el propio jugador, se comunicó con las autoridades de la institución para exigir explicaciones después de ver lo que había trascendido.

“Uno de los temas del día es lo que trascendió de la no renovación de contrato de Mauro Icardi en el Galatasaray, situación que te vengo contando hace meses que desemboca en lo que se supo hoy; Icardi está en llamas y súper enfadado con los dirigentes”, indicó el conductor, poniendo, en contexto, un conflicto que venía gestándose desde hacía tiempo.

El periodista insistió en que, la confirmación pública desde Estambul, terminó de exponer todo. “Hasta acá, era solo mi versión, pero hoy pasó algo importante y es que, los turcos, salieron a contar la verdad: el vínculo entre el futbolista y el Galatasaray está terminado, amigos, no hay vuelta atrás”, explicó al remarcar que, la historia, llegó a un punto sin retorno.

Luego, agregó datos de la reacción íntima del delantero. “Me cuentan que, cuando Maurito vio que salió esto en Estambul, pegó el grito en el cielo y, la China, lo tuvo que calmar, porque estaba enojadísimo a tal punto que llamó a los principales dirigentes”, afirmó Etchegoyen, dejando, en evidencia, la magnitud del enojo que generó la filtración.

Según reconstruyó, el reclamo telefónico fue directo y sin matices. “Me dicen que Icardi, en esa llamada, les habría dicho a los dirigentes lo siguiente: ‘Ustedes tienen que aprender a respetar los rangos y no venderme a la prensa como lo hicieron hoy’”, sostuvo, revelando la frase que habría encendido más la interna.

