A través de sus redes, La China Suárez compartió que su hijo Amancio Vicuña, el menor de sus hijos, ha comenzado a entrenar en la Academia del F. C. Barcelona que se encuentra en Estambul, la ciudad donde reside, actualmente, junto a su mamá, hermanas y Mauro Icardi.

Tras este arranque, la actriz se encargó de contarle al mundo la nueva actividad de su hijo pequeño con algunas fotos y videos que lo muestran vestido con el atuendo del club y desempeñándose con una pelota en sus pies.

Cabe destacar que, el niño de 5 años, ha mostrado un gran interés por el fútbol e, incluso, su madre, ha compartido videos de él jugando en su casa y hasta imitando los festejos de Icardi.

Las imágenes compartidas por la actriz no pasaron desapercibidas para sus seguidores, quienes, rápidamente, conectaron la elección del club para Amancio con la historia personal de Mauro; los fanáticos recordaron que, la academia elegida, es la misma institución donde la expareja de Wanda Nara dio sus primeros pasos en el fútbol.

De esta manera, el gesto de Suárez, de confiar el inicio deportivo de su hijo en el club formador de su actual pareja, fue interpretado como un cariñoso “guiño” hacia el futbolista, profundizando el lazo familiar en Estambul.

Mientras tanto, la vida de la actriz transcurre en Turquía; continúa instalada en Estambul, consolidando su vida familiar mientras acompaña a delantero en su carrera en el Galatasaray.

