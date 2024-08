Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La diputada Amalia Granata aseguró que “el abogado Juan Pablo Fioribello negoció con Alberto Fernández” en medio de la polémica por la denuncia de Fabiola Yañez contra el ex presidente por violencia física y mental.

En diálogo con Radio Colonia, Granata sostuvo que el abogado Fioribello “se maneja mal” ya que “no puede hablar con la víctima y con el victimario”.

“Este señor es un mentiroso, primero que como abogado deja mucho que desear porque no se puede pasear en todos los programas de televisión hablando sin saber, porque si tenes contenido perfecto, pero no sabía nada, y después porque no puede ser el abogado de las dos partes”, manifestó.

En este sentido, la diputada por la provincia de Santa Fe destacó que “no es ético y es incompatible con la profesión ir a hablar con el que golpea y con la víctima”.

“A Fioribello le hubiese gustado más ser vedette que abogado, entonces no me sorprendió que se pase por los canales de televisión hablando sin contenido. Tuve la oportunidad de verlo en varios medios y no podía creer cómo este señor hablaba tan linealmente habiendo hablado dos palabras con la víctima y encima con el victimario”, expresó.

Acerca de la denuncia, se supo que Fabiola sabía hace semanas que la Justicia encontró las conversaciones e imágenes que le mandó a la secretaria de Fernández y allí decidió no denunciar. Aun así, tras la mediatización del caso, la ex Primera Dama habló con el juez Julián Ercolini y este martes la víctima decidió que se levanten las restricciones de la causa, la cual había sido paralizada.

“No es muy difícil, este abogado polémico, por sus antecedentes, de alguna manera influenció a Fabiola para que no haga la denuncia mientras negociaba al mismo tiempo con Alberto Fernández”, remarcó.

“Acá hay un tema también que es que es un gobierno donde se abanderó con la causa del feminismo y de defender a las mujeres y creó el ministerio de la Mujer, pero hoy uno de los tres funcionarios más importantes que está preso por abusar de su sobrina (José Alperovich), el otro imputado por abusar de su secretaria (Fernando Espinoza) y el ex presidente por golpear a la mujer. Ellos salían en todos los actos flameando el pañuelo verde e inmolándose por la violencia contra la mujer, esa es la contradicción, el relato de cuatro años”, exclamó.

Antes de finalizar, Granata habló sobre la víctima y de la labor de la Justicia: “Ojalá Fabiola cambie de abogado porque también tiene mucho que ver con quién te defiende, sobre todo por el historial que tiene este señor y por la falta de ética de haber ido a hablar con su victimario. Creo que la Justicia no le va a quedar otra que actuar más allá de que la política siempre está metiendo las manos”.