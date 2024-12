Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Amalia Sáenz, flamante presidenta de Women in Mining Argentina (Mujeres en Minería en Argentina), asumió su cargo con grandes desafíos y una visión clara: impulsar la diversidad y garantizar que más mujeres no sólo ingresen, sino que permanezcan en la industria minera. “Estamos frente a una oportunidad histórica y las mujeres tienen un rol clave para transformar esta industria”, destacó.

En el cierre de gestión 2024 se celebraron hitos como los 700 talleres de diversidad realizados este año y una participación femenina que, aunque creció al 12,3%, aún está por debajo de otras industrias como petróleo y gas (19%). Sáenz hizo hincapié en la importancia de mejorar la conciliación laboral y familiar para que más mujeres puedan permanecer en minería, especialmente en entornos laborales remotos.

¿El objetivo? Un trabajo conjunto entre sector público y privado para atraer, formar y retener talento femenino. “El diálogo con hombres es clave y la diversidad beneficia a todos, no sólo a las mujeres“, subrayó. “Hoy hicimos el cierre de gestión 2024 y me quedé gratamente sorprendida por lo ambicioso y los objetivos que se que se llevaron a cabo; 700 talleres de diversidad en las compañías mineras a través del comité”, dijo para comenzar. Sobre su perspectiva, respondió: “Estamos en estos momentos en una Argentina que nos está empujando a la oportunidad minera; yo creo que la mujer, estoy convencida, tiene una posibilidad de poder no sólo comprometerse con su talento, sino que además tenemos que hacer todos los esfuerzos para que esas mujeres permanezcan en la minería“.

Luego, Sáenz señaló que en la minería tienen en este momento una gran necesidad de recursos de capital humano y si no lo hacemos, “si no lo traccionamos a través de ‘Wim’, las actividades, la preparación, no sólo en funciones de liderazgo, sino técnicas, no creo que haya discusión que lo pueda lograr, así que es una gran oportunidad para ‘Wim‘ en el marco de la Argentina”.

Sin embargo, la presidenta de Women in Mining Argentina aclaró: “También me gusta la mirada masculina” y dijo: “Nosotros tenemos integrantes hombres en la Comisión Directiva. Tenemos que salirnos de ese diálogo entre mujeres hay que empezar a trabajar mucho en la diversidad”. Ante la consulta de La Opinión Austral por la aún baja participación de las mujeres en la minería, tan sólo un 12%, por cómo estamos en comparación con otros países, respondió: “Sé que estamos mucho más abajo que otras industrias”, una de ellas es “en la que empecé hace 30 años, que es el petróleo y gas, que es una industria más desarrollada; el petróleo tiene en estos momentos un 19%, si no me equivoco, de porcentaje de participación de talentos femeninos, así que tenemos que trabajar bastante, estamos en el 12,3 a nivel nacional“.

Sobre la permanencia en la actividad, recordó los datos revelados por una encuesta de “Wim”, dijo: “Es verdad y creo que tiene que ver por los países, los lugares remotos donde se trabaja que eso influye bastante en lo que es el balance de vida para las mujeres; en el caso de mi compañero nosotros estamos en Antofagasta a 3.000 metros de altura, a 8 horas de camioneta con la gran ciudad San Fernando”, entonces “a mí no me sorprendería que en el que en el día de mañana se trabaje mucho en políticas flexibilizadoras para poder integrar más mujeres comprometidas con la vocación de permanecer en la industria“. Y dijo que esto es un trabajo desde lo privado, pero también desde la tracción de lo público, a nivel de autoridades nacionales y provinciales, “un terreno que todavía no lo empezamos a indagar en mi gestión, pero es mi parecer”, subrayó.

