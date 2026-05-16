Según se conoció en las últimas horas, Ana Rosenfeld comenzó a sentirse mal durante la grabación de un programa de televisión, lo que obligó a detener, momentáneamente, la grabación para asistirla; el episodio generó alarma entre los integrantes de la producción y quienes compartían el momento con ella.

De acuerdo a las primeras versiones, Rosenfeld habría sufrido una baja de presión acompañada de mareos y un fuerte malestar general; apenas notaron la situación, varias personas del equipo técnico y de producción se acercaron para ayudarla mientras intentaban estabilizarla.

Quienes estuvieron presentes, aseguraron que, el clima en el estudio, cambió por completo en cuestión de segundos, ya que el episodio tomó por sorpresa a todos; durante varios minutos, hubo nerviosismo e incertidumbre hasta que, la abogada, comenzó a recuperarse y logró tranquilizar a quienes la rodeaban.

Hasta el momento, no trascendió un parte médico oficial ni detalles concretos sobre si debió realizarse estudios posteriores, aunque, desde su entorno, buscaron llevar calma y evitar especulaciones sobre su estado de salud; la situación generó repercusión en redes y en distintos programas vinculados al espectáculo, donde, muchos usuarios, manifestaron preocupación y le enviaron mensajes de apoyo.

En los últimos años, Rosenfeld se consolidó como una de las figuras más mediáticas del ámbito judicial y del espectáculo argentino; además de su trabajo como abogada, mantiene una fuerte presencia televisiva y suele participar de debates y programas de actualidad, lo que la convirtió en una personalidad muy reconocida por el público.

Su intensa agenda laboral y exposición permanente volvieron a instalar el debate sobre el nivel de exigencia y estrés que suelen atravesar muchas figuras mediáticas en medio de jornadas extensas de trabajo.

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