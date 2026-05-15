El exitoso DJ neerlandés, Martin Garrix, se prepara para dar un show en el Movistar Arena este sábado 16 de mayo y, en la previa, sorprendió a sus seguidores con el estreno de “Repeat it”, su esperada colaboración con el cantante británico Ed Sheeran, en el marco de la celebración de su cumpleaños número 30.

La canción fue creada en 2015, en pleno auge internacional de Garrix y, cuando Sheeran, ya se consolidaba como una de las grandes estrellas del pop mundial; aunque el tema se presentó a través del dj en el “Ultra Music Festival 2015” en Miami y, rápidamente, se convirtió en un fenómeno viral entre sus seguidores, nunca pudo publicarse oficialmente debido a desacuerdos entre sus respectivos sellos discográficos.

Finalmente, este estreno llega a la par del sold out de su presentación en el Movistar de Buenos Aires, donde desplegará, por primera vez en el país, un show completo de su gira internacional “Americas Tour”.

En una publicación que hizo Martin anunció que, la canción, estará disponible a partir de la medianoche. “30 años hoy 🎂🎂❤️❤️ celebrando con algo realmente especial… ‘Repeat it’ con @teddysphotos cae a medianoche (viernes) en todo el mundo!!”

En un video cargado de sarcasmo, Garrix y el cantante británico ironizaron sobre los diez años que les tomó lanzar su colaboración; bajo el título de “Guía para no retrasar tu música”, los músicos enumeraron los pasos que los llevaron a postergar el estreno.

“Así es como no retrasas una canción por más de 10 años, algo que nos funcionó perfectamente a nosotros. ¡Seguinos para más consejos!”, dicen al comienzo del video.

Leé más notas de La Opinión Austral