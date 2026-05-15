El panorama de cara a una nueva temporada de MasterChef Celebrity (Telefe) está bastante movido; recientemente, terminó una temporada (la cuarta) donde Ian Lucas se consagró campeón, pero Telefe ya se está preparando para un nuevo ciclo.

Aunque todavía no hay una fecha exacta con día y hora, se estima que, la nueva edición, llegará después del Mundial 2026 (que termina a mediados de julio); el canal planea usar el reality culinario para reforzar su grilla del segundo semestre del año, posiblemente, entre agosto y septiembre, con el fin de Gran Hermano Generación Dorada.

Nuevamente, Wanda Nara se mantendría al frente del programa, consolidándose tras el éxito de la temporada anterior y, por supuesto, la de jurados, estarán: Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Los primeros “convocados” y rumores a MasterChef Celebrity

En los últimos días, empezaron a sonar nombres fuertes en programas como “LAM“; aunque Telefe maneja todo con mucho hermetismo, estos son los famosos que ya habrían sido tanteados o que están en la mira de la producción:

Luck Ra: el cantante de cuarteto es uno de los máximos deseos de la producción por su carisma y llegada al público joven.

Mirta Wons: la actriz habría sido contactada para aportar la cuota de trayectoria y calidez en la cocina.

Lizy Tagliani: se rumorea que podría tener una participación especial o ser una de las figuras estelares.

Santi Maratea: su participación dependería de sus compromisos con sus colectas.

Otros famosos que habrían sido convocados a MasterChef Celebrity

En la emisión de este jueves, Pilar Smith consideró confirmados a los siguientes mediáticos:

Nick Sicaro, el mejor amigo de Ian Lucas y pareja de Daniela Celis.

L-Gante

Juli Poggio

Abel Pintos

La China Ansa

La Tora

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