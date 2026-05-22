Andrea del Boca rompió el silencio y dio explicaciones sobre las complicaciones de salud que padece en el marco de su retorno a las instalaciones de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe); tras haber concretado su esperado reingreso al reality conducido por Santiago del Moro gracias al Golden Ticket, la jugadora optó por abrir su corazón y relatar la realidad de su cuadro clínico actual.

En el transcurso de la última emisión en vivo, Del Moro aprovechó el contacto para consultarle, directamente, cómo se sentía; en medio de una profunda conversación en el confesionario, la actriz se sinceró y admitió, frente al público, que aún no recibió la habilitación médica definitiva por parte del equipo de profesionales de la salud que monitorean, minuciosamente, su evolución diaria. “Bien, no tengo el alta definitiva todavía; estoy con una placa toda entera”, reveló.

En este marco, Del Boca especificó que, más allá de percibirse con las fuerzas necesarias para ponerle el pecho al desafío que imponen el encierro y las complejidades de la convivencia, se ve obligada a respetar una serie de cuidados sumamente rigurosos.

Asimismo, la participante destapó que, los propios especialistas del sanatorio, agilizaron, notablemente, toda la burocracia y los exámenes de rigor con el único propósito de facilitarle una veloz vuelta al certamen masivo. “Tenemos que hacer todo rápido para que entres de nuevo”, dijo Andrea, respecto a las palabras textuales que le dedicaron los médicos de cabecera antes de habilitar su reincorporación al reality de convivencia; conmovida por la excelente atención recibida durante sus días de internación, la intérprete se tomó unos segundos frente al micrófono para exteriorizar todo su reconocimiento hacia los trabajadores del establecimiento asistencial. “Le agradezco a la clínica, porque son todos capos”, indicó.

Para comprender el origen de sus actuales dolencias, es necesario recordar el desafortunado episodio que interrumpió de forma abrupta su primera etapa dentro del juego a principios del mes de abril; en aquella oportunidad, la icónica protagonista de telenovelas sufrió un fuerte e impactante accidente doméstico mientras realizaba tareas en el sector de la cocina de la casa.

Debido a un mal movimiento, a la jugadora se le trabó una chancleta contra el suelo, lo que provocó que perdiera la estabilidad por completo y sufriera una violenta caída hacia adelante; en el trayecto del impacto, su cabeza golpeó de lleno contra la estructura de un mueble de madera ubicado en las proximidades de la heladera.

Ante la gravedad del golpe y el dolor manifestado por la actriz, las autoridades del programa debieron activar el protocolo de emergencia, retirando a la participante en una camilla para trasladarla de urgencia a un centro de alta complejidad, donde se le practicaron diversas radiografías corporales y tomografías faciales computadas.

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