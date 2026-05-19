Se confirmó que Migue Granados se integrará, de manera formal, al selecto grupo de actores que realizarán el doblaje de voces en español para toda Latinoamérica en “Toy Story 5”.

El esperado largometraje, producido en conjunto por las firmas Disney y Pixar, tiene fijado su desembarco en las salas de cine para el próximo 17 de junio.

El humorista y conductor, quien en reiteradas oportunidades manifestó su fanatismo por la saga de los juguetes vivientes, asumirá la responsabilidad de prestarle sus cuerdas vocales al Dr. Locuaz; este nuevo integrante de la franquicia es descrito como un juguete sumamente miedoso y paranoico frente a los avances de la tecnología actual.

La confirmación de este gran hito profesional se dio luego de que, el animador, realizara un viaje directo a San Francisco con el objetivo de recorrer las instalaciones centrales de la compañía de animación; durante la emisión de “Toy Story: El Viaje”, un envío especial de “Soñé que Volaba” —el exitoso formato de streaming que comanda a diario por la plataforma Olga—, se transmitieron las imágenes capturadas, directamente, desde los Pixar Animation Studios.

En dicha emisión, los espectadores pudieron observar cómo el conductor formó parte de una intensa sesión de grabación; guiado de cerca por un especialista técnico del estudio cinematográfico, Migue se puso a prueba frente al micrófono en una experiencia única que lo aproximó a concretar un anhelo que arrastraba desde su infancia; con una felicidad inocultable, el protagonista se refirió a las características de su rol y adelantó detalles de lo que se verá en la pantalla grande. “Es un personaje muy eufórico, ¡y que habla con Woody! Es una participación hermosa”.

Más allá del gran despliegue comercial, las compañías cinematográficas confirmaron una valiosa propuesta inclusiva de cara a su exhibición en cartelera: próximamente, la cadena de cines,”Cinemark”, llevará adelante proyecciones especiales de “Toy Story 5” adaptadas, especialmente, para el disfrute de personas neurodivergentes.

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