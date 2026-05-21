La victoria de Wanda Nara en la categoría “mejor conductora” en los Martín Fierro 2026 sigue provocando un fuerte revuelo en el ambiente artístico; tras las repercusiones que generó el premio y de los cuestionamientos de distintas figuras de la televisión, su madre, Nora Colosimo, decidió romper el silencio y respaldar a su hija.

La conductor de “MasterChef” (Telefe) se quedó con una de las ternas más comentadas de la noche, superando a reconocidas conductoras, como: Moria Casán, Georgina Barbarossa, Verónica Lozano, Mariana Fabbiani, Karina Mazzocco y Pamela David; el resultado abrió el debate en programas y redes, donde muchos pusieron en duda la elección.

Frente a esa situación, Colosimo decidió intervenir con una serie de picantes publicaciones. “La envidia que manejan, waaaaaaw”, escribió en uno de sus primeros mensajes.

Luego, intentó levantarle el ánimo a su hija y dejó en claro que, para ella, el respaldo más importante es el del público. “No necesitas la aprobación de tus colegas/artistas”, indicó.

Además, defendió la legitimidad del premio argumentando que, el reconocimiento, apuntaba al presente televisivo y no a la trayectoria acumulada. “La gente ya te eligió; se premiaba la conducción, no los años ni las trayectoria”, manifestó.

Con el correr de las horas, los mensajes fueron subiendo de tono: Nora destacó los números de audiencia que consiguió su hija y comparó su desempeño con el de las demás conductoras nominadas.

“La gente te eligió, primero, con picos de rating de 14 puntos… Tus colegas, todas juntas, ni se acercan a tu rating”, lanzó, contundente.

También, dejó una frase dirigida a quienes todavía cuestionan la premiación.”Soporten”, comentó y, reforzó su postura, con otra declaración: “La gente te eligió y, APTRA, te premió”, sostuvo.

En otro tramo del descargo, la madre de Wanda cuestionó la actitud que habrían tenido algunas figuras durante la ceremonia de entrega. “Este año a ver si trabajan educación en tv, dado que no la escucharon, no la saludaron”, escribió.

Finalmente, cerró su publicación con una fuerte crítica. “Son poco profesionales y, después, quieren ganar”, soltó.

Durante la gala, Nora Colosimo acompañó a su hija desde la mesa principal y recibió un sentido agradecimiento cuando, Wanda, subió al escenario a recibir la estatuilla.

“Se lo quiero dedicar a mamá, que ella siempre quiso ser actriz; su gran sueño era ser acrtiz y postergó todos sus deseos para acompañar a sus hijas. Nunca dejen atrás sus sueños”, cerró, emocionada.

Leé más notas de La Opinión Austral