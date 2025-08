Durante “Ángel responde” (Bondi Live), su conductor, Ángel de Brito, dio detalles inéditos sobre el escándalo del famoso “motorhome”, donde Pampita descubrió a Benjamín Vicuña siéndole infiel con La China Suárez.

Todo sucedió a partir de los comentarios que surgieron por las fotos de la modelo disfrutando de su soltería en Ibiza; mientras ella compartía fotos despreocupada y sensuales desde Europa, algunos usuarios la cuestionaban por mostrarse tan feliz tras su reciente separación de Martín Pepa.

Sin embargo, el conductor salió, rápidamente, a defenderla. “Siempre hace esos videos… los hace casada, soltera, de duelo… Le gusta mostrar que está bien; está bárbara, ¿por qué no lo va a mostrar?”, indicó.

A partir de ese comentario, abrió la puerta para recordar distintos momentos en la vida de Pampita y repasó las etapas que vivió junto a ella durante su tiempo en “Showmatch”, tanto como jurado como cuando él era notero; según De Brito, la mejor versión de la modelo fue la que mostró durante su noviazgo con Pico Mónaco. “Estaba más relajada e integrada; incluso, con la producción; fue una época muy buena”, aseguró.

Pero, como señaló su etapa más positiva, también habló del momento más doloroso, que fue la separación con Vicuña. “La peor, obviamente, fue la separación con Benjamín; lo sufrió muchísimo, porque sintió que su proyecto de familia se derrumbó por una infidelidad. No era la primera vez, pero esta la vio con sus propios ojos”, relató; fue entonces cuando, De Brito, sorprendió con una reconstrucción detallada de cómo Pampita habría descubierto la supuesta traición.

Según su versión, el escándalo se desató cuando la modelo, que cenaba en un restaurante en la Costanera, fue advertida por conocidos de que la filmación de Vicuña y Suárez se encontraba a pocos metros; enfurecida, se levantó de la mesa, se subió al auto con unas amigas y fue directo al set de grabación.

“Primero, se metió a un motorhome, no era; después, al otro y, ahí , os encontró in fraganti; vio eso y enloqueció”, relató Ángel, quien aclaró que la información le llegó de primera mano por la propia Carolina a través de mensajes privados en Twitter. “No era un rumor, fue real. Me lo contó ella y me pidió que no mostrara los mensajes, pero me detalló todo lo que vio”, manifestó.

También, recordó que, en aquel entonces, se dijo que “Pampita había agredido a Suárez y hasta que le habría roto una costilla a Vicuña”; aunque nunca se comprobó oficialmente, el escándalo se instaló con fuerza en los medios; también, mencionó que la actriz juró por su hija que no tenía una relación con el actor chileno.

No obstante, todo quedó opacado por ese episodio que, según quienes estaban cerca de los protagonistas, fue un punto de quiebre definitivo; aunque con el tiempo cada uno siguió su camino, el famoso “motorhome gate” aún resuena como uno de los momentos más intensos del espectáculo argentino.

