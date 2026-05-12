La separación entre Pampita y Martín Pepa sigue sumando polémicos capítulos; en este marco, Yanina Latorre sorprendió al revelar fuertes detalles sobre cómo habría sido el final de la relación; en “Sálvese quien pueda” (América TV), la conductora aseguró que, el vínculo, terminó en medio de discusiones, insistencias y un profundo desgaste emocional.

La información le llegó, directamente, desde personas cercanas al polista, quienes describieron un escenario muy tenso entre ambos tras la ruptura definitiva.

“Pampita y Martín terminaron a los corchazos; ella lo torturó por teléfono y con mensajes”, indicó Yanina, sin filtro, frente a sus panelistas.

Latorre explicó además que, de acuerdo con el entorno de Pepa, él ya tenía tomada la decisión de cortar la relación y no estaba dispuesto a dar marcha atrás. “Se la sacó de encima y, la familia, está feliz y festeja la separación; él ya está en Londres”, añadió.

la conductora también reveló cómo habría reaccionado Pampita ante la decisión del polista; según relató, ella insistió, reiteradas veces, para intentar recomponer el vínculo. “Qué se iba a arrepentir, qué no la deje, qué lo intenten… Le mendigó por teléfono y él, todo el tiempo, con un rotundo ‘no’”, leyó Yanina, al aire, a partir de los mensajes que recibió.

La periodista sostuvo que, la modelo, no lograba aceptar la ruptura y que mantenía la esperanza de reencontrarse con él para revertir la situación. “Ella no aceptaba la separación; él le contó a sus amigos. La palabra, es así: ‘Lo torturó con el teléfono: llamados, mensajes y audios; le dijo de todo; a ella se le saltó la cadena y lo insultó de arriba abajo’”, prosiguió.

En otro tramo del programa, la comunicadora contó que, Martín Pepa, ya se encuentra instalado en Londres y deslizó que habría retomado contacto con otra mujer. “Ya salió con una chica que conocía de antes de Carolina”, aseveró.

Además, remarcó que el entorno familiar del polista nunca terminó de aprobar del todo la relación con Pampita y que, la dinámica entre ellos, era complicada; según contó, desde ese círculo íntimo consideran que “ella era muy absorbente” y recordó que, la pareja, ya había atravesado otras separaciones antes de esta ruptura definitiva.

Antes de finalizar el programa, Latorre compartió un último mensaje que, según dijo, le envió un amigo cercano de Pepa y que resumiría el sentimiento del entorno del polista tras la separación. “Ella era insoportable”, cerró.

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