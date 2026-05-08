Durante el streaming “Nadie dice nada” (Luzu TV), Ángela Torres sorprendió a sus seguidores al anunciar que dará uno de los shows más importantes de su carrera: la cantante confirmó que se presentará en el Movistar Arena.
El anuncio llegó, de manera inesperada, mientras conversaba con sus compañeros al aire. “La semana que viene salgo a la venta con un Movistar Arena para diciembre”, manifestó la artista, generando una inmediata reacción de entusiasmo en el estudio.
@nadiedicenada_
ANGELITA ANUNCIA SU MOVISTAR ARENA EN VIVO!!! 😍❤️ #LuzuTV #NadieDiceNada #AngelaTorres
Tras escuchar la noticia, el resto del equipo comenzó a felicitarla y, rápidamente, la información fue compartida en las redes oficiales del canal de streaming, donde celebraron este nuevo paso en la carrera musical de la actriz y cantante.
Minutos después, mostraron la imagen oficial del recital, donde se confirmó que el esperado show tendrá lugar el próximo 9 de diciembre y contará con producción de Fénix Entertainment Group.
Si bien todavía no trascendieron detalles sobre los valores de los tickets, se podrán adquirir a partir del jueves 14 de mayo por la página del Movistar Arena: https://www.movistararena.com.ar/shows
El recital marcará un nuevo desafío para Torres, que viene consolidando cada vez más su perfil como cantante.
Leé más notas de La Opinión Austral
Noticias relacionadas
El fuerte comunicado de la familia de Daniela De Lucía por su salud en Gran Hermano: “Molestias…”
Jonas Brothers en Argentina: Joe Jonas buscó la figurita de Messi junto al público
Trueno llevó el hit de Los Wachiturros al show de Jimmy Fallon y lanzó una chicana contra la industria musical
Andy Maligno y Daniela Pedone debutaron con “Desorden en la Mesa”, el nuevo streaming de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario