Durante el streaming “Nadie dice nada” (Luzu TV), Ángela Torres sorprendió a sus seguidores  al anunciar que dará uno de los shows más importantes de su carrera: la cantante confirmó que se presentará en el Movistar Arena.

El anuncio llegó, de manera inesperada, mientras conversaba con sus compañeros al aire. “La semana que viene salgo a la venta con un Movistar Arena para diciembre”, manifestó la artista, generando una inmediata reacción de entusiasmo en el estudio.

@nadiedicenada_

ANGELITA ANUNCIA SU MOVISTAR ARENA EN VIVO!!! 😍❤️ #LuzuTV #NadieDiceNada #AngelaTorres

♬ sonido original – NADIE DICE NADA🤯❤️‍🔥

Tras escuchar la noticia, el resto del equipo comenzó a felicitarla y, rápidamente, la información fue compartida en las redes oficiales del canal de streaming, donde celebraron este nuevo paso en la carrera musical de la actriz y cantante.

Minutos después, mostraron la imagen oficial del recital, donde se confirmó que el esperado show tendrá lugar el próximo 9 de diciembre y contará con producción de Fénix Entertainment Group.

Si bien todavía no trascendieron detalles sobre los valores de los tickets, se podrán adquirir a partir del jueves 14 de mayo por la página del Movistar Arenahttps://www.movistararena.com.ar/shows

El recital marcará un nuevo desafío para Torres, que viene consolidando cada vez más su perfil como cantante.

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