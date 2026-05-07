Jonas Brothers regresó a la Argentina para brindar dos shows en el Movistar Arena de Buenos Aires; la banda está presentando su gira “Greetings From Your Hometown”, un trabajo que salió como una carta de amor a sus raíces musicales y a su estado natal, New Jersey.

En la primera de las noches, los fans se sorprendieron con la presencia invitada de Tini; junto a Joe Jonas, la artista interpretó “This Is Me”, uno de los hits de la película Camp Rock, que protagonizaron los hermanos junto a Demi Lovato.

En la segunda de la noche, Joe apareció con un paquete de figuritas; en la previa del Mundial, el cantante lo abrió con la intención de tener la imagen de Messi; el video rápidamente se viralizó y provocó reacciones de los seguidores. “Dios, lo amo”; “No Messi”; “Genios” o “Qué no se vayan de la Argentina”, fueron algunos de los comentarios.

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