En un cierre de temporada épico en Pinamar con “Nadie dice nada” (Luzu TV), Marcos Giles, mejor conocido como “El Mito”, sorprendió a Ángela Torres al preguntarle si quería ser su novia con un mensaje en el cielo; ante 50 mil personas y un récord de audiencia en YouTube, la pareja confirmó el romance con un apasionado beso.

Mientras Nico Occhiato y todo el equipo se despedían, en vivo, de la temporada desde el parador en Pinamar, una avioneta publicitaria se robó el protagonismo, pero, en esta oportunidad, no anunciaba un alfajor o un boliche, sino que traía un cartel flameando con una pregunta, que decía: “Angela, ¿querés ser mi novia?”, a lo que la cantante, sin dudarlo, lanzó: “Sí, me muero de ganas”.

La cara de sorpresa de Ángela lo dijo todo; entre los gritos de euforia de sus compañeros y el delirio de los fans, la artista aceptó la romántica propuesta de Marcos, oficializando una de las relaciones más queridas del mundo del streaming.

La flamante pareja celebró en el escenario principal con el cordobés Luck Ra, que brindó un show masivo; frente a una marea humana que colmó la playa, Ángela y Marcos se fundieron en un beso, sellando el compromiso mientras la multitud coreaba el nombre de la pareja.

El impacto de “Margelita” fue tan grande que, las métricas de la plataforma, alcanzaron niveles históricos: más de 50.000 personas se reunieron en el parador para vivir el final de temporada; además, la expectativa generó que la transmisión supere los 280.000 usuarios en vivo simultáneos en YouTube.

