Maxi López reveló detalles de la serie vertical que protagonizará junto a Wanda Nara, durante su participación en el programa de streaming “Sería Increíble” (Olga).

En diálogo con el ciclo, el exfutbolista explicó cómo será su rol dentro de la ficción y adelantó algunos aspectos de la trama. “Mi personaje va a ser de Maxi, va a ser una ficción de la ficción”, dijo, antes de ampliar: “La historia va a ser de una pareja, que ella va a estar embarazada en la época mundial”.

También, López dijo que, la propuesta, jugará con la realidad de sus protagonistas y con situaciones reconocibles para el público: “El hijo que nace en el mundial y uno tiene que decidir ciertas situaciones, Maxi va a hacer de Maxi y Wanda de Wanda”.

Además, confirmó la participación de otras figuras del espectáculo y sumó un nombre que despertó expectativa: “Va a haber actores que van a estar lindos, por ejemplo, va a estar el cantante Ale Sergi de Miranda”.

Finalmente, aclaró que, aún, no tuvo acceso al guión completo, aunque dio una pista sobre el tono general del proyecto: “No leí todo el guión; yo creo que es un poco todo actual, como si fuera exjugador”.

Picante cruce entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity

La última emisión del reality culinario dejó mucho más que platos y devoluciones del jurado; la cocina del programa se transformó, por unos minutos, en un escenario de comedia espontánea cuando Nara y López se cruzaron en un ida y vuelta tan picante como divertido que, rápidamente, se robó la atención de los televidentes; entre risas y referencias a viejas historias familiares, ambos demostraron que, pese a su pasado, todavía pueden compartir escenas televisivas con humor y complicidad.

Todo comenzó con una pregunta simple, lanzada por Wanda con su estilo habitual, directo y relajado. “¡Maxi! ¿Qué es lo que más te gusta de Mar del Plata?“, indicó la conductora; la respuesta de López fue medida, pero con guiños al fenómeno del programa: ”La encontré muy linda. Mucha gente que sigue el programa y, todo el mundo, tirando recetas“.

La charla siguió fluyendo y, Wanda, repreguntó: “¿Qué te dicen?“, a lo que el exfutbolista, respondió: ”Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, me preguntan ¿cómo es Wanda?”. Sin embargo, el tono cambió cuando, lejos de cámaras, Maxi dejó escapar una frase que no tardó en viralizarse. Consultado sobre qué le preguntan de su ex, lanzó, sin filtro: “Es una rompe pelotas”.

El comentario, lejos de generar incomodidad, pareció alimentar el clima distendido del programa.

Tras esto, el momento más comentado llegó cuando, López, recordó al pasado y lanzó una pregunta que tocó fibras conocidas: “¿Cocinaste vos cuando vino el Turco a Italia?“, a lo que Nara, no dudó en responder: ”Sí, obvio, les hice milanesas a los dos”.

La reacción de Maxi fue inmediata con tono incrédulo, retrucó, frente a cámaras: “¿Qué milanesas? Delivery”. La escena sumó un nuevo protagonista cuando, El Turco, salió en defensa de la conductora, y, aseveró: ”Sí, Maxi, hizo milanesas; yo me acuerdo”.

En ese instante, la modelo lanzó una de las frases más celebradas de la noche, con ironía y picardía intactas: “Y, Maxi, desnutrido no se te ve… Te alimenté varios años”. La respuesta de López no se hizo esperar, y, cerró el intercambio entre risas: “Pará, boluda, que estoy comiendo con la sueca ahora”.

El cruce, lejos de tensiones, dejó en claro que en el vínculo entre ambos se permite el humor y la burla compartida.

