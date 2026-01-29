Ian Lucas y Evangelina Anderson, quienes habían despertado rumores de cercanía durante su paso por “MasterChef Celebrity” (Telefe), ya no estarían atravesando el mejor momento; según trascendió, declaraciones públicas de la modelo habrían generado un quiebre definitivo y llevaron al youtuber a romper el silencio.

El influencer fue abordado por el móvil de “Sálvese Quien Pueda” (América TV) y se mostró visiblemente molesto por cómo se interpretó el vínculo. “El que tiene dos dedos de frente sabe que yo no me enganché de un shippeo de un programa”, indicó, en referencia a los comentarios de Anderson, quien había sugerido que todo era “para las cámaras”.

También, Ian reveló que, la situación, lo afectó anímicamente durante las grabaciones. “Me había enterado unos días antes… Nosotros estamos dos o tres semanas adelantados con las grabaciones; me enteré antes y no me gustó; yo estaba medio bajoneado en las grabaciones y, creo, que se vio”, contó, dejando entrever que, el clima entre ambos, ya estaba tenso.

Según relató, el distanciamiento fue total; en esos días, no hubo diálogo para aclarar lo sucedido. “No habíamos hablado entre nosotros esos días; estuvimos distanciados, porque fue lo de las vacaciones. Yo vi eso y me enteré por redes, no hablé con ella y ella tampoco me habló”, confesó.

Pese a la incomodidad y al revuelo mediático, Lucas eligió mantener un perfil bajo y no profundizar en detalles íntimos. “No voy a contar nada porque respeto mucho a la otra persona. A mí no me interesa salir a decir cosas. Solo quiero que sepan que, lo que ven de mí, es lo que soy”, cerró.

Mientras el reality culinario continúa y, ambos, siguen compartiendo pantalla, puertas adentro la relación estaría completamente desgastada, dejando, en claro, que no todo lo que se ve en televisión logra sostenerse fuera del reality.

