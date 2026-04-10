Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) volvió a vivir una escena cargada de emoción y sorpresa tras la inesperada aparición de Anna, la hija de Andrea del Boca, quien ingresó al reality tras la salida de su madre de la casa más famosa del país; su aparición no solo tuvo un objetivo concreto dentro del juego, sino, también, funcionó como un momento simbólico que conectó el afuera con el adentro de la casa en uno de los episodios más sensibles de la temporada.

La salida de la actriz había dejado un vacío; todo se desencadenó a partir de una fuerte caída dentro de la casa, un accidente que generó preocupación entre sus compañeros y obligó a la intervención médica; el golpe, que fue de frente contra el piso, derivó en una situación delicada: sangre en los labios, un llanto desgarrador y una escena que impactó tanto a los jugadores como a los televidentes; en este marco, la continuidad de Andrea en la competencia quedó en duda hasta que, finalmente, se confirmó su abandono definitivo.

El conductor del reality, Santiago del Moro, fue el encargado de comunicar la decisión, llevando tranquilidad sobre su estado de salud pero confirmando que no regresaría a la competencia; en esta misma línea, la producción ideó una intervención que, rápidamente, cambió el clima dentro de la casa: el ingreso de su hija Anna para retirar algunas pertenencias personales de la actriz.

La escena se desarrolló bajo la clásica dinámica del “congelados”, en la que los participantes deben permanecer inmóviles mientras ocurre una situación inesperada; en medio de ese silencio tenso, la puerta se abrió y, Anna, hizo su entrada con una mezcla de emoción, humor y asombro. “Permiso… ¡No lo puedo creer, estoy en Gran Hermano!”, manifestó apenas cruzó el umbral, visiblemente impactada por estar en el lugar donde su madre había compartido días intensos de convivencia.

Su recorrido por la casa fue tan espontáneo como expresivo; entre risas, comentarios y observaciones, Anna dejó en claro que no solo estaba allí para cumplir una misión puntual, sino, también, para vivir su propio momento dentro del reality. “Qué energía… Qué energía pesada acá”, indicó, en tono divertido, mientras caminaba cerca de Solange Abraham, generando reacciones contenidas en los jugadores que debían mantenerse inmóviles.

Leé más notas de La Opinión Austral