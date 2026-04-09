Una serie de posteos y cruces en redes encendieron la ilusión de los fans de Emilia Mernes y Zara Larsson; las artistas compartieron imágenes y videos que no pasaron desapercibidos y que, para muchos, ya funcionan como una pista casi definitiva de una futura colaboración musical; aunque ninguna de las dos hizo un anuncio formal, el rompecabezas comenzó a tomar forma a partir de detalles visuales, coincidencias en Miami y un elemento que se volvió central en la conversación: la bandera argentina incluida en una de las referencias del nuevo universo visual de la sueca.
Todo comenzó con una publicación que, rápidamente, se viralizó entre los fanáticas de ambas; allí, se mostró un vestido personalizado que, la cantante europea, utilizó para registrar contenido vinculado a su nuevo álbum; la prenda, pintada con aerógrafo y repleta de referencias a canciones del disco, incluye títulos, colores vibrantes, motivos playeros y una serie de símbolos que remiten a la identidad de ese proyecto.
Pero hubo uno que captó, especialmente, la atención del fandom argentino: junto al nombre “Girl’s Girl” aparece una pequeña bandera celeste y blanca; la interpretación, fue inmediata, ya que, en ese vestido, Zara reunió pistas sobre artistas que podrían participar de los remixes de su álbum; la presencia de la bandera argentina junto a “Girl’s Girl” fue leída como una señal directa hacia Emilia; la teoría no tardó en crecer porque, además, empezó a circular otro material que le dio todavía más fuerza al rumor: un video en el que se las ve juntas.
En esas imágenes, publicadas por la intérprete sueca en “TikTok”, Emilia y Zara aparecen compartiendo una breve coreografía y posando, con soltura frente a cámara, mientras suena “Girl’s Girl”; el clip, de fuerte impronta pop y con una estética muy alineada al universo de ambas, las muestra cómplices, relajadas y muy conectadas.
La reunión, según se desprende de los posteos que comenzaron a replicarse, se produjo en Miami, ciudad en la que Zara se presentó en vivo y donde, Emilia, estuvo presente; esa coincidencia geográfica fue el siguiente paso lógico para consolidar la sospecha; la cantante argentina asistió al show, disfrutó del recital y, luego, apareció vinculada al material que la propia Zara o su entorno empezaron a mover en redes.
Otro detalle que alimentó las especulaciones fue una historia subida por Emilia, en la que se la ve sobre el escenario y etiqueta a Zara con un mensaje elogioso: “guuurl”, acompañado de emojis festivos y brillitos; fue un gesto breve, pero potente.
La posibilidad de un featuring puede estar más cerca de lo que se piensa; Emilia atraviesa uno de sus momentos de mayor exposición internacional, con una identidad visual muy consolidada, una estética pop sensual y una capacidad probada para integrarse a colaboraciones de alto perfil; Zara, por su parte, continúa expandiendo su universo musical y apelando a fórmulas globales que combinan impacto visual, dance-pop y artistas capaces de potenciar la circulación de sus canciones en nuevos mercados.
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