Anne Hathaway sorprendió al mundo del espectáculo tras revelar que está embarazada de su tercer hijo; ka actriz estadounidense eligió sus redes para compartir el anuncio con sus seguidores y, rápidamente, generó una enorme repercusión entre colegas, fanáticos y medios de comunicación de distintos países.

La protagonista del “Diablo viste a la moda” publicó un video en Instagram, donde se la puede ver luciendo su pancita mientras suena la canción “Baby I’m Yours”, interpretada por Barbara Lewis; el clip estuvo acompañado por una breve frase que llamó la atención por su sencillez y significado. “Bebé, soy tuya”, escribió, haciendo referencia directa al tema musical.

La noticia llega en uno de los momentos más intensos de su carrera profesional; durante los últimos meses, la actriz participó de importantes estrenos cinematográficos y mantuvo una agenda cargada de compromisos promocionales; entre sus proyectos más recientes, aparecen la esperada secuela de “El diablo viste a la moda”, la película “Mother Mary” y otros trabajos que llegarán a las pantallas en los próximos meses.

El embarazo comenzó a ser tema de conversación días antes del anuncio oficial; algunas fotografías, durante unas vacaciones familiares en la Riviera Francesa, mostraban a la actriz disfrutando de la playa junto a su esposo, Adam Shulman, y sus hijos Jonathan y Jack; las fotos despertaron especulaciones entre sus seguidores, aunque fue la propia Hathaway quien decidió confirmar la noticia.

La relación entre la actriz y Shulman comenzó hace más de una década y se consolidó con su casamiento en 2012; cuatro años después nació Jonathan, el primero de sus hijos, mientras que Jack llegó para ampliar la familia en 2019; ahora, ambos se preparan para recibir a un nuevo integrante y comenzar una nueva etapa como padres de tres niños.

EN ESTA NOTA Anne Hathaway

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