Luego de que Flor Peña diera una fake news sobre Jorge Messi en “Luzu TV“, Migue Granados, uno de los dueños de “Olga”, la otra gran señal que lidera las plataformas digitales en la Argentina, rompió el silencio sobre el escándalo.

Al ser consultado sobre cómo tomaban y recibían la noticia dentro de su productora, el conductor de “Soñé que volaba” dejó de lado la clásica rivalidad por el rating y sorprendió con una mirada analítica y solidaria sobre el ecosistema del streaming.

A diferencia de lo que muchos podrían especular sobre la rivalidad, Granados se mostró aliviado por la rigurosidad de su propio espacio, pero lamentó, profundamente, el escenario general.

“Y como que no nos pasó nada esta vez… Me deja tranquilo, pero, a la vez, no me gusta que esté sucediendo en el lugar que habitamos todos”, reflexionó el humorista y productor.

El punto central del testimonio de Migue estuvo enfocado en cómo un error de semejante magnitud puede terminar salpicando el prestigio y la credibilidad del formato en su totalidad, afectando la confianza tanto de las audiencias como de los anunciantes.

“Quieras o no, a todos nos sirve que haya mucha gente viendo el streaming”, lamentó el conductor y manifestó preocupación compartida. “A todos nos puede llegar a afectar que pase algo en el streaming”, indicó.

Para cerrar, Granados buscó despegarse de la rivalidad y optó por enviarle un mensaje maduro a sus colegas. “Entonces, fuera de las competencias y las pavadas, la verdad que no me agrada y lamento lo que pasó”, concluyó, exponiendo que, cuando la rigurosidad informativa está en juego, las consecuencias golpean a toda la comunidad digital por igual.

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