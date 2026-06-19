Tras el escándalo que se generó por la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi difundida por Florencia Peña, Nico Occhiato, el creador de “Luzu TV”, rompió el silencio desde Estados Unidos, donde se encuentra cubriendo la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para “Nadie Dice Nada”.

“Uno, como cabeza de canal, de grupo, tiene que tomar decisiones. Tener un canal tiene costos, beneficios y cosas lindas, como la comunidad que tenemos, pero, también, tiene costos que uno debe afrontar”, comenzó diciendo el empresario.

Tras estos dichos, prosiguió: “Hay errores humanos, que le pueden pasar a cualquiera, y el responsable del canal soy yo; hablamos con las personas con las que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir; está todo recontra aclarado. Lo más importante es que, las personas en cuestión, están bien”.

“Tanto se habló de “fake news” y, lo que hubo ayer, fue divulgación de más “fake news”; eso le saca bastante seriedad cuando, quien se jacta de criticar y señala con un dedo al que se equivoca, genera más fake news; entonces, no merece mis respetos ni los de nadie”, lanzó.

“Ocurrió un error, no forzado, y sin mala leche; tuve que tomar decisiones y las tomé, pero hay algo que tenemos nosotros, que todos los medios ayer se jactaron de querer hacernos mierda y no van a tener nunca: la comunidad, que se da cuenta desde qué lugar hablamos”, afirmó en su descargo.

“Para los que se ponían contentos, y, decían: ‘Es el fin de Luzu’: no se bajó ninguna marca y vamos a ir a los partidos. Todo lo que se dijo fue mentira”, cerró Occhiato, en vivo, tras el escándalo con Florencia Peña por comunicar la falsa muerte del papá de Messi.

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