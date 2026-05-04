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La visita de Antonela Roccuzo junto a su esposo, Lionel Messi, y sus hijos al Gran Premio de Miami se convirtió en uno de los pasajes más comentados del evento, no solo por el magnetismo del futbolista argentino, sino, también por el relato visual y personal que aportó la empresaria a través de sus redes.

Apenas ingresaron al circuito, la expectativa se hizo evidente; el entorno del paddock reaccionó ante la presencia del capitán de la selección argentina y su grupo familiar, lo que generó un clima de atención constante por parte de aficionados, medios y miembros de los equipos participantes.

Las publicaciones de Antonela ofrecieron una mirada distinta a la habitual cobertura mediática; su selección de imágenes se centró en plasmar gestos cotidianos y escenas familiares, al alejarse de las fotos posadas o las imágenes oficiales; se la pudo ver en distintos puntos del autódromo, tanto en balcones con vista privilegiada a la pista como en el propio paddock, rodeada por sus hijos y junto al 10.

Entre las instantáneas más representativas, incluyó retratos donde aparece posando relajada en la terraza del circuito, con el público de fondo y una clara expresión de disfrute por la experiencia vivida.

Las imágenes tomadas dentro del box de Mercedes la mostraron participando activamente del recorrido, conversando con integrantes del equipo y acompañando a sus hijos mientras exploraban el entorno técnico de la escudería; en todos los registros fotográficos se destaca la intención de documentar los instantes más cercanos y personales, al priorizar la interacción entre los integrantes de la familia por encima de la exposición pública.

También, los hijos del futbolista participaron activamente, mostrándose atentos a las explicaciones de los ingenieros y disfrutando de los espacios diseñados para invitados especiales.

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