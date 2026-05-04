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Este sábado, Candelaria Ruggeri y Nicolás Maccari celebraron su casamiento con una impresionante fiesta en el Palacio Sans Souci, ubicado en la provincia de Buenos Aires.

“Ayer fue la noche más increíble de toda mi vida; en un ratito, les comparto todo”, escribió la influencer en sus redes.

Minutos más tarde, realizó una serie de posteos que daban cuenta de cada momento. “02.05.26, así empezó todo”, escribió para, luego, mostrar los preparativos junto a las mujeres que la acompañaron, y, añadió: “Mis damas de honor. Qué lindo compartir estos momentos con ustedes. Gracias por estar siempre. Las amo”.

Luego, compartió unas cuantas fotos en blanco y negro junto a su flamante marido y su hija, Vita. “Mi princesa de cuentos de hadas; cómo agradezco a la vida haber compartido este momento con mi chiquitita”, aseveró.

A pura emoción, manifestó: “Te amo, hija, más de lo que te puedas imaginar. Por primera vez, @atelierpuchetapaz hicieron un mini vestido, gualito al mío gracias de corazón por esto. No me lo voy a olvidar nunca. Los amo”.

A modo de cierre, mostró cada detalle de su look y dio cuenta del equipo de estilistas que la acompañó. “Y, un día, mi sueño se cumplió”, confesó.

Cómo fue el casamiento de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari

Tras ocho años de relación, Ruggeri y Maccari se casaron; a comienzos de marzo y, con una ceremonia al aire libre y frente al río, la pareja dio el “sí” junto a sus familiares y amigos más cercanos.

Ambos se habían comprometido en septiembre del año pasado, durante un viaje al Caribe que marcó un antes y un después en su historia de amor.

Para la celebración, Cande optó por un vestido blanco strapless asimétric y completó el look con un clásico collar de perlas blanco y un ramo de calas; en cuanto al peinado, optó por un elegante recogido con el flequillo suelto.

El novio, Nicolás, estuvo en sintonía con un traje beige claro que combinó con una camisa blanca y sin corbata.

A la ceremonia asistieron famosos como Sofía “Jujuy” Jiménez, Stephanie Demner y Lizardo Ponce, que, también, compartieron postales del casamiento en sus redes sociales.

Cómo fue la propuesta

En sus redes, Cande compartió el romántico momento en que su pareja y padre de su hija Vita, le propuso casamiento.

“Por fin, con lágrimas en los ojos, les cuento… Me caso”, escribió la modelo junto a una selfie donde se la ve posando al lado de su marido al tiempo que muestra el anillo de compromiso.

La propuesta llegó en medio de una cena a la luz de las velas, durante unas vacaciones familiares, en República Dominicana.

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